ፐርዝ፤ በዓለ ጥምቀት - በክርስቲያናዊ አንድነት
Dr Girma Mola (L), Brook Yema (C), and Shimelis Belihu (R) Source: Courtesy of GM, BY, and SB
Published 16 January 2017 at 1:57pm, updated 16 January 2017 at 2:16pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
በፐርዝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ደብረ መድኃኒት መድኃኒዓለም፣ የደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርዔልና ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያናት መካከል ከጥቂት ወራት በፊት ከአራት ዓመታት በላይ የነበረው ልዩነት በዕርቀ ሰላም ተፈትቷል። በዚያም ሳይወሰኑ የዘንድሮውን 2017 በዓለ ጥምቀት በጋራ ለማክበር ወስነዋል። ዶ/ር ግርማ ሞላ፤ የቀድሞው ሸምጋይ ቡድን አባል፣ አቶ ብሩክ የማ፤በፐርዝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርዔልና ኪዳነ ምህረት ቤተክርስቲያናት የሰበካ ጉባኤ ሊቀመንበር፤ አቶ ሽመልስ በልሁ፤ በፐርዝ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ደብረ መድኃኒት መድኃኒዓለም ቤተክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ ጸሐፊ በዓለ ጥምቀቱን እንደም በጋራ ለማክበር እንደወሰኑና ለሕዝበ ክርስቲያኑና ለኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ያለውን ፋይዳ አስመልክተው ይናገራሉ።
Published 16 January 2017 at 1:57pm, updated 16 January 2017 at 2:16pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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