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Sahle -Work Zewde Ethiopia's first female President

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Published 26 October 2018 at 11:00pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

በኢትዮጵያ የመጀመሪያዋ ሴት ፕሬዝደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ቃለ-መሃላን በትናንትናው እለት ፈጸሙ። የስልሳ ስምንት አመቷ የቀድሞ አምባሳደር በጅቡቲ ፤ሴኔጋል ፈረነሳይ፤ቱኒዝያ፤እና ሞሮኮ ኢትዮጵያን በመወከል ሰርተዋል።በአፍሪካ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን እና በአፍሪካ ህብረት የኢትዮጵያ ተወካይ ሆነ ያገለገሉ ሲሆን በኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች መሪ ሆነው አገልግለዋል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅትም በተለያዩ የሃላፊነት ቦታዎች ሰርተዋል።የፕሬዝደንትነቱን በትረ ስልጣን ከመጨበጣቸውም በፊት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሃፊ አንቶኒዮ ጉተሬዝ ዳይሬክተር ሆነው እያገለገሉ ነበር። ኢትዮጵያ በሪፐብሊክ መመራት ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ የመጀመሪያ የሆኑትን ፕሬዝደንት ፤የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሪሽን ምክር ቤቶች በትናንተናው እለት በጋራ በሰጡት ድምጽ ክብርት ፕሬዝደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በሙሉ ዽምጽ ሾመዋል።

Published 26 October 2018 at 11:00pm
By Martha Tsegaw
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