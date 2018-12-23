ምልሰታዊ ምልከታ 2018፤ ኢትዮጵያና ኤርትራ ከየት ወዴት?

VP Fisseha Desta (L), Prof Gebru Tareke (C), and Journalist Elias Amare (R) Source: Courtesy of FD, PD, and EA
Published 23 December 2018 at 5:23pm, updated 23 December 2018 at 5:37pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
የአውሮፓውያኑ 2018 ለስንብት ተዳርጎ በ2019 ሊተካ ጥቂት ቀናት ቀርተውታል። ባለፉት 12 ወራት SBS የአማርኛው ፕሮግራም በተለያዩ ዘርፎች ካነጋገራቸው እንግዶቹ ውስጥ የተወሰኑትን ቀንጭቦ ያቀርባል። የቀድሞው የኢሕዲሪ ምክትል ፕሬዚደንት ፍስሐ ደስታ፣ የኢትዮጵያ ታሪክ ተመራማሪ ፕሮፌሰር ገብሩ ታረቀና ጋዜጠኛ ኤልያስ አማረ፤ የኢትዮጵያና ኤርትራን ከመለያየት እስከ ሰላማዊ ስምምነት እንደምን እንደደረሱ፤ መጪዎቹ ጊዜያትም ለሁለቱ አገራት ምን ሊያበረክቱ እንደሚችሉ ታሪካዊና ወቅታዊ አተያያቸውን በንፅፅሮሽ ያጋራሉ።
Published 23 December 2018 at 5:23pm, updated 23 December 2018 at 5:37pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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