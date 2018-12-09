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ምልሰታዊ ምልከታ 2018፤ ለኢትዮጵያ ለውጥ ለምን አስፈለገ? እንደምንስ ተከሰተ?

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Year in Review 2018

ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን(ከላይ ግራ)፣ የትራንስፖርት ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ (ከላይ ግራ)፣ የሶማሌ ብሔራዊ ክልል መስተዳድር ፕሬዚደንት ሙስጠፋ መሐመድ ዑመር (ከታች ግራ) እና በአውስትራሊያ የኢፌዴሪ አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማርያም Source: SBS Amharic

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Published 9 December 2018 at 5:43pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

የአውሮፓውያኑ የዘመን ተራ 2018ን በ2019 ሊተካ ጥቂት ሳምንታት ቀርተውታል። ባለፉት 12 ወራት SBS የአማርኛው ፕሮግራም በተለያዩ ዘርፎች ካነጋገራቸው እንግዶቹ ውስጥ የተወሰኑትን ነቅሶ ያቀርባል። ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን የለውጥ ሂደት አስመልክተን አገር ቤትና አውስትራሊያ ካነጋገርናቸው ወገኖች ውስጥ የኢፌዴሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የኢፌዴሪ ትራንስፖርት ሚኒስትር ዳግማዊት ሞገስ፣ የሶማሌ ብሔራዊ ክልል መስተዳድር ፕሬዚደንት ሙስጠፋ መሐመድ ዑመርና በአውስትራሊያ የኢፌዴሪ ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማርያም ይገኙበታል። በምልሰት ቀንጭበን አቅርበነዋል።

Published 9 December 2018 at 5:43pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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