ምልሰታዊ ምልከታ 2018፤ ለኢትዮጵያ የጥሪ ደወል ምላሽና ለጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ የኖቤል ሰላም ሽልማት ድጋፍ

Former Minister for Education and Foreign Affairs Goshu Wolde (L), and Prince Dr. Asfa-Wossen Asrate Kassa (R) Source: Courtesy of MoFA, and AWAK
Published 12 December 2018 at 12:40pm, updated 14 December 2018 at 8:52pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
የአውሮፓውያኑ 2018 ለስንብት ተዳርጎ በ2019 ሊተካ ጥቂት ሳምንታት ቀርተውታል። ባለፉት 12 ወራት SBS የአማርኛው ፕሮግራም በተለያዩ ዘርፎች ካነጋገራቸው እንግዶቹ ውስጥ የተወሰኑትን ነቅሶ ያቀርባል። የቀድሞው የኢትዮጵያ የትምህርትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ኮሎኔል ጎሹ ወልዴ፤ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን የለውጥ ሂደት አስመልክቶ “ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን በኢትዮጵያውያን አስተሳሰብና ስነ ልቦና ላይ እየቀሰቀሱ ያለው የለውጥ፣ የዲሞክራሲና የነፃነት ጥማት በኢትዮጵያ አኩሪ ታሪክ ውስጥ ታይቶ የማይታወቅ ክስተት ነውና ዛሬ የተፈጠረው ዕድል ካመለጠ ምንጊዜም ተመልሶ ሊመጣ እንደማይችል ግንዛቤ ማድረጉ ይበጃል” በሚል እሳቤ ለለውጡ ድርጋፍ ለመቸር የዜግነት ስንዱነታቸውን ገልጠዋል። ቃላቸውን ሳያጥፉም ከአገረ አሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ ዘልቀዋል። ልዑል ዶ/ር አስፋ ወሰን አሥራተ ካሣም በበኩላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድን የመጀመሪያዎቹን የ100 ቀናት የአመራር እንቅስቃሴዎች በዋቤነት በመንቀስ “ክቡር ዶ/ር ዐቢይ አህመድ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ያለው ጦርነት እንዲቆምና ሰላም እንዲሰፍን በማድረጋቸው ብቻ አይደለም፤ ለታላቁ የኖቤል ሰላም ሽልማት ብቁ ናቸው የምለው። ኢትዮጵያችንም ውስጥ በዚህ ሶስት ወራት ያሳዩት ለውጥና አዲስ አገነዛዘብ፣ ለሰላም፣ ለፍቅርና ለአንድነት ያላቸው ፅኑዕ እምነታቸው ብቻ እንኳ ለኖቤል ሽልማት ብቁ ያደርጋቸዋል ብዬ አምናለሁ” ይላሉ። አተያያቸውን በምልሰት ቀንጭበን አቅርበናል።
Published 12 December 2018 at 12:40pm, updated 14 December 2018 at 8:52pm
By Kassahun Seboqa
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