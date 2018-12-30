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ምልሰታዊ ምልከታ 2018፤ የአገር ፍቅር ዕዳና ያልታጠፈ ቃል

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Andualem Aragie and Eskinder Nega

Andualem Aragie (L), and Eskinder Nega (R) Source: Courtesy of PD

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Published 30 December 2018 at 1:20pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

የአውሮፓውያኑ 2018 ለስንብት ተዳርጎ በ2019 ሊተካ ዋዜማው ላይ እንገኛለን። ባለፉት 12 ወራት SBS የአማርኛው ፕሮግራም በተለያዩ ዘርፎች ካነጋገራቸው እንግዶቹ ውስጥ የተወሰኑትን ነቅሶ ያቀርባል። የቀድሞው የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትሕ ፓርቲ ምክትል ሊቀመንበርና የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ አንዱዓለም አራጌ፤ ከዕድሜ ይፍታህ ብይን የእሥራት ዘመናቸው ውስጥ ስድስት ዓመት ተኩሉን ካገባደዱ በኋላ ከእሥር እንደወጡ፤ እንዲሁም የበርካታ የንግግር ነፃነት ሽልማቶች ተሸላሚው ጋዜጠኛ እስክንድር ነጋ፤ በሽብር ክስ እንደምን የ18 ዓመታት እሥር ተበይኖበት ዘብጥያ እንደወረደና ከስድስት ዓመታት ተኩል የእሥራት ጊዜያት በኋላ እንደተለቀቀ ቀንጭበን አቅርበናል።

Published 30 December 2018 at 1:20pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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