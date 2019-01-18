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ምልሰታዊ ምልከታ - የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሲኖዶሶች አንድነት

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. Source: SBS Amharic & PD

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Published 18 January 2019 at 8:50pm, updated 18 January 2019 at 8:54pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

ባለፈው በፈረንጆቹ 2018 አ.ም የጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድን ወደ ስልጣን መምጣት ተከትሎ በኢትዮጵያ ከተከናወኑት አበይት ተግባራት መካከል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሲኖዶሶች አንድነት ነበር። በወቅቱም ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ፤ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአውስትራሊያና በኒውዝላንድ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፤ ብፁዕ አቡነ በርናባስ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የደቡብ ካሊፎርኒያ አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ፤ ብፁዕ አቡነ ሔኖክ፤ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምዕራብ ወለጋ፣ የአውስትራሊያና ኒውዝላንድ አኅጉረ ስብከት ዋና ሊቀ ጳጳስ፤ እንዲሁም በአውስትራሊያ የኢፌዴሪ ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር ትርፉ ኪዳነማርያም፤ ቅዱስ ሲኖዶሱ ስላካሄደው የሰላም፣ ዕርቅና ውህደት ፋይዳዎች፤ ዙርያ የየበኩላቸውን ሀሳብ አካፍለውን ነበር።

Published 18 January 2019 at 8:50pm, updated 18 January 2019 at 8:54pm
By Martha Tsegaw
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