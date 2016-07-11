Settlement Guide: benefits of bilingualism

Bilingual speaker Source: Getty Images
Published 11 July 2016 at 7:07pm, updated 11 July 2016 at 7:13pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
የአውስትራሊያ ዝንቅ ሕዝብ ከ300 በላይ ቋንቋዎችን ይናገራል፤ ያም አገሪቱን ከዓለም በበዝኅቋንቋ ተናጋሪነቷ አንዷ የላቀች አገር አድርጓታል። ይሁንና፣ ጠበብት “እንግሊዝኛ በቂ ነው” የሚለው የአንድ ወጥ ቋንቋ ተናጋሪነት እሳቤ የአገሪቱን የውጭ ቋንቋ ትምህርት ለቀውስ ሊዳርገው ይችላል የሚለው ስጋታቸውን በማስጠንቀቂያነት እያስታወቁ ነው። የዚህ ዓይነቱ አዝማሚያም ከአንድ ቋንቋ በላይ ተናጋሪ የሆኑ ተማሪዎችንም ወደ ወጥ እንግሊዝኛ ቋንቋ ተናጋሪነት እየገፋ ነው። Feature by Amy Chien-Yu Wang
Published 11 July 2016 at 7:07pm, updated 11 July 2016 at 7:13pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
Share