SBS Amharic

Settlement Guide: changes to temporary work visas mean faster processing

SBS Amharic

changes to temporary work visas mean faster processing

Source: AAP

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 17 November 2016 at 9:57am, updated 17 November 2016 at 10:35am
By Ildiko Dauda
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS

ከኖቬምበር አጋማሽ ጀምሮ ወደ አውስትራሊያ የሚያስገባ ጊዜያዊ የሥራ ቪዛ ለማግኘት ርካሽና ፈጣን ይሆናል። የአውስትራሊያ ኢሚግሬሽንና የድንበር ጥበቃ ዲፓርትመንት የቪዛ ማመልከቻ ሂደቱን ለአመልካቾችና ተቀባዮቻቸው ቀላል ለማድረግ ቃል ገብቷል። ለውጡም ከኖቬምበር ፩፱ ጀምሮ ሙያዊ ክህሎት፣ የቤት ውስጥና የሃይማኖት ግልጋሎት ሠራተኞችንና ሌሎችንም ወደ አውስትራሊያ ለመዝለቅ የሚሹትን ይመለከታል። Feature by Amy Chien-Yu Wang

Published 17 November 2016 at 9:57am, updated 17 November 2016 at 10:35am
By Ildiko Dauda
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

A collision between two helicopters on Gold Coast killed four people and injured 13 others.jpg

ጎልድ ኮስት-አውስትራሊያ በሁለት ሂሊኮፕተሮች ግጭት ሳቢያ አራት ሰዎች ሕይወታቸውን አጡ

Dr Enawgaw Mehari II.jpg

"በጎጥ ቋንቋ ማተኮሩ እየጎዳን ነው፤ የኢትዮጵያ ሕዝብ በብሔራዊ መግባቢያ ቋንቋ ላይ መወያየት አለበት" ዶ/ር እናውጋው መሃሪና ዶ/ር ታሪኩ ተሻለ

The Amharic alphabet.jpg

ኢትዮጵያ ብሔራዊ የመግባቢያና ማስተማሪያ ቋንቋ ያስፈልጋታል? ለምን?

NY Community pictures.jpg

"አዲሱን ዓመት በድምቀትና በተስፋ ተቀብለን አክብረናል" ኢትዮጵያውያን-አውስትራሊያውያን