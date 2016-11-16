Settlement Guide: changes to temporary work visas mean faster processing

Source: AAP
Published 17 November 2016 at 9:57am, updated 17 November 2016 at 10:35am
By Ildiko Dauda
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
ከኖቬምበር አጋማሽ ጀምሮ ወደ አውስትራሊያ የሚያስገባ ጊዜያዊ የሥራ ቪዛ ለማግኘት ርካሽና ፈጣን ይሆናል። የአውስትራሊያ ኢሚግሬሽንና የድንበር ጥበቃ ዲፓርትመንት የቪዛ ማመልከቻ ሂደቱን ለአመልካቾችና ተቀባዮቻቸው ቀላል ለማድረግ ቃል ገብቷል። ለውጡም ከኖቬምበር ፩፱ ጀምሮ ሙያዊ ክህሎት፣ የቤት ውስጥና የሃይማኖት ግልጋሎት ሠራተኞችንና ሌሎችንም ወደ አውስትራሊያ ለመዝለቅ የሚሹትን ይመለከታል። Feature by Amy Chien-Yu Wang
Published 17 November 2016 at 9:57am, updated 17 November 2016 at 10:35am
By Ildiko Dauda
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
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