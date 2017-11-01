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Settlement Guide: Freedom of religion and secularism in Australia

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Freedom of religion and secularism in Australia

Freedom of religion and secularism in Australia Source: Getty images

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Published 2 November 2017 at 10:23am
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS

ከፌዴሬሽን ምሥረታ ጀምሮ አውስትራሊያ ሃይማኖትና መንግሥት የተለየ ሚና ያሉባት አገር ናት። የ1901ዱ ሕገ መንግሥት የጋራ ብልፅግናው መንግሥት በማናቸውም ነፃ ሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ጣልቃ እንዳይገባ ያግዳል። ይሁንና፤ ከአውሮፓውያን ሠፈራ ጀምሮ የክርስትና እምነት ተከታዮች አብላጫ፤ እንዲሁም፤ 30 ፐርሰንት ሕዝቧ ሃይማኖታዊ እምነት አልባ በሆኑባት አገር ውስጥ የሃይማኖት ነፃነት ምን ያህል ሰፍኗል?

Published 2 November 2017 at 10:23am
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
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