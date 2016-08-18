Settlement Guide: the importance of STEM

STEM Trech People by pixabay Source: STEM trech people by pixabay
Published 18 August 2016 at 10:32am, updated 18 August 2016 at 10:41am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
አውስትራሊያ ባልተቋረጠ ተለዋዋጭ የዲጂታል ሂደት ሳቢያ የሥራና ሠራተኛውም ሁነት በብርቱ እየተለወጠ ነው። በአንጻሩ፤ በሳይንስ፣ ቴክኖሎጂ፣ ምሕንድስናና የሂሳብ ትምህርት ዓይነቶችን ለመማር የሚመዘገቡ ተማሪዎች ቁጥር እየቀነሰ ነው። በመሆኑም፤ አውስትራሊያ መጪውን ትውልድ ለዲጂታል ዓለም እያዘጋጀች፤ ለማካካሻው በሙያው ክህሎት ያላቸውን ባለሙያዎች ከባህር ማዶ ለማስመጣት ግድ ተሰኝታ አለች።
Published 18 August 2016 at 10:32am, updated 18 August 2016 at 10:41am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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