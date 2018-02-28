Settlement Guide: What you need to know about the minimum wage

Cafe worker Source: Pixabay
Published 1 March 2018 at 9:15am
By Audrey Bourget
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
አውስትራሊያ ውስጥ አገር አቀፍ ዝቅተኛ ደመወዝ የሚወሰነው በፍትሕ ሥራ ኮሚሽን ነው። ሠራተኞች ከተወሰነው ደመወዝ በታች ለመቀጠር ቢፈልጉ እንኳ፤ በአገር አቀፍ ደረጃ ከተደነገገው ዝቅተኛ የደመወዝ ጣሪያ በታች መቀበል አይቻላቸውም። እንዲያም ሆኖ፤ የተወሰኑ አሠሪዎች በተለይም የውጭ አገር ተማሪዎችና ጓዘ ቀላል አገር ጎብኚዎችን ሲቀጥሩ ከተገቢው ክፍያ አሳንሰው ይከፍሏቸዋል። በአሁኑ ወቅት የአውስትራሊያ ብሔራዊ ዝቅተኛ ደመወዝ 18 ዶላርስ ከ29 ሳንቲም በሰዓት ወይም ከታክስ በፊት 695 ዶላርስ በሳምንት ነው።
Published 1 March 2018 at 9:15am
By Audrey Bourget
Presented by Kassahun Seboqa
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