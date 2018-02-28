SBS Amharic

Settlement Guide: What you need to know about the minimum wage

SBS Amharic

Settlement Guide: What you need to know about the minimum wage

Cafe worker Source: Pixabay

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 1 March 2018 at 9:15am
By Audrey Bourget
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS

አውስትራሊያ ውስጥ አገር አቀፍ ዝቅተኛ ደመወዝ የሚወሰነው በፍትሕ ሥራ ኮሚሽን ነው። ሠራተኞች ከተወሰነው ደመወዝ በታች ለመቀጠር ቢፈልጉ እንኳ፤ በአገር አቀፍ ደረጃ ከተደነገገው ዝቅተኛ የደመወዝ ጣሪያ በታች መቀበል አይቻላቸውም። እንዲያም ሆኖ፤ የተወሰኑ አሠሪዎች በተለይም የውጭ አገር ተማሪዎችና ጓዘ ቀላል አገር ጎብኚዎችን ሲቀጥሩ ከተገቢው ክፍያ አሳንሰው ይከፍሏቸዋል። በአሁኑ ወቅት የአውስትራሊያ ብሔራዊ ዝቅተኛ ደመወዝ 18 ዶላርስ ከ29 ሳንቲም በሰዓት ወይም ከታክስ በፊት 695 ዶላርስ በሳምንት ነው።

Published 1 March 2018 at 9:15am
By Audrey Bourget
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Abune Musie.jpg

"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

Melake Tsehai Mengistu.jpg

"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ

Dr Pastor Natnael Gemeda I.jpg

"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

Dr Adane G Kassa.jpg

"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው