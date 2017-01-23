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Settlement Guide: What’s Australia Day?

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Australia Day Cupcakes

Lamington Topped Cupcakes, from an Australia Day BBQ. Source: iStockphoto

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Published 23 January 2017 at 8:22pm, updated 23 January 2017 at 8:35pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

የአውስትራሊያ ብሔራዊ ቀን መነሻው ካለፈው የአገሪቱ የቅኝ ግዛት ሥረ-ታሪክ ነው። ዕለቱ በመታሰቢያነት የሚዘከረውም ጃኑዋሪ 26፣ 1788 ከአገረ እንግሊዝ 11 ሆነው ቀዝፈው የመጀመሪያቱ መርከብ ፖርት ጃክሰን ላይ መልሕቋን የጣለችበትና እንደራሴ አርተር ፊሊፕ የእንግሊዝን ሰንደቅ ዓላማ ሲድኒ ኮቭ ላይ ያውለበለቡባትን ዕለት በማሰብ ነው። የአውስትራሊያ ቀን ትርጓሜ እንደምን በጊዜ ሂደት ተለወጠ? Feature by Amy Chien-Yu Wang

Published 23 January 2017 at 8:22pm, updated 23 January 2017 at 8:35pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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