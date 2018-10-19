Tena Le-Tana

LR Surafel,Solomon,Tizita and Aderajew Source: SBS Amharic
Published 19 October 2018 at 11:06pm, updated 22 October 2018 at 11:04pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
ጤና ለጣና አውስትራሊያ ከአለም አቀፉ ጣናን መልሶ ማቋቋም ማህበር ጋር በጣና ሀይቅ ላይ የእንቦጭ አረም እያደረሰ ያለውን አደጋ ለመታደግ በጋራ እየሰራን የሚገኝ ግብረ ሰናይ ድርጅት ነው። በመጪው እሁድ ጥቅምት 28 ,2018 በሜልበርን ከተማ የሚያደርጉትን የግንዛቤ ማስጨበጫ ዝግጅት በተመለከት ከአመራር አባላቱ ዶ/ር አደራጀው ታክሎ የጣና ለጤና አውስትራልያ ሊቀመንበር ዶ/ር ሰለሞን ዋሲሁን የሂሳብ ሹም ዶ/ር ሱራፌል መላኩ ጸሃፊ ወጣት ትዝታ ዮሃንስ የህዝብ ግንኙነት ሃልፊ ጋር ውይይት አድርገናል። እንደተወያዮቹ ከሆነ በጣና ሀይቅ ላይ ከ2004አም ጀምሮ የታየውና ከብራዚል ሀገር እንደመጣ የሚነገርለት የእንቦጭ አረም 13 ሄክታርን በመሸፈን 4 ሚሊዮን የሚሆን የአካባቢው ህዝብ ላይ ጉዳት አድርሷል። የጉዳቱ መጠን ምንም እንኳን ከፍተኛ ቢሆንም ከመንገስት በኩል የተሰጠው ትኩረት አነስትኛ ነው። ለዚሀም ነው እኛም በዘመናችን የተጋረጠብንን ወራሪ ለመመክት ነው የተሰባሰብነው ይላሉ።
Published 19 October 2018 at 11:06pm, updated 22 October 2018 at 11:04pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS
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