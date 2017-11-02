SBS Amharic

Thank You: Ayalew & Genet

SBS Amharic

Thank You: Ayalew & Genet

Source: Courtesy of GF

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 2 November 2017 at 3:22pm, updated 2 November 2017 at 3:34pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

አቶ ግርማ ፋንታ፤ የአቶ አያሌው ሁንዴሣና የወ/ሮ ገነት ጌታቸው ልዩ የምሥጋና ዝግጅት አስተባባሪ ኮሚቴ አባል፤ ስለ ልዩ የምሥጋና ዝግጅቱ ፋይዳና የሽልማቱ ተቀባይ ስለሆኑት ባልና ሚስት የላቀ ማኅበራዊ አስተዋጽኦዎችን ነቅሰው ያስረዳሉ። አቶ አያሌው ሁንዴሣ፤ በሲድኒ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ አባላት ለእሳቸውና ለባለቤታቸው ወ/ሮ ገነት ጌታቸው ያበረከቱላቸው የልዩ ምሥጋና ሽልማት ስላሳደሩባቸው በጎ አስተዋጽ ተፅዕኖዎች ይናገራሉ። የአጸፋ ምሥጋና ቃሎቻቸውንም በራሳቸውና በባለቤታቸው ስም እነሆኝ ይላሉ።

Published 2 November 2017 at 3:22pm, updated 2 November 2017 at 3:34pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
Share

Latest podcast episodes

Dr Pastor Natnael Gemeda I.jpg

"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

Dr Adane G Kassa.jpg

"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው

Graduates celebrate for their graduation ceremony at Bahir Dar University.jpg

"የትምህርት ጥራት ደረጃ መውደቅ አገራችንን ችግር ላይ ጥሏል፤ ችግሮቿንም ሊፈታ አልቻለም" ዶ/ር አዳነ ገበያው

A collision between two helicopters on Gold Coast killed four people and injured 13 others.jpg

ጎልድ ኮስት-አውስትራሊያ በሁለት ሂሊኮፕተሮች ግጭት ሳቢያ አራት ሰዎች ሕይወታቸውን አጡ