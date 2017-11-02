Thank You: Ayalew & Genet

Source: Courtesy of GF
Published 2 November 2017 at 3:22pm, updated 2 November 2017 at 3:34pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
አቶ ግርማ ፋንታ፤ የአቶ አያሌው ሁንዴሣና የወ/ሮ ገነት ጌታቸው ልዩ የምሥጋና ዝግጅት አስተባባሪ ኮሚቴ አባል፤ ስለ ልዩ የምሥጋና ዝግጅቱ ፋይዳና የሽልማቱ ተቀባይ ስለሆኑት ባልና ሚስት የላቀ ማኅበራዊ አስተዋጽኦዎችን ነቅሰው ያስረዳሉ። አቶ አያሌው ሁንዴሣ፤ በሲድኒ የኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ አባላት ለእሳቸውና ለባለቤታቸው ወ/ሮ ገነት ጌታቸው ያበረከቱላቸው የልዩ ምሥጋና ሽልማት ስላሳደሩባቸው በጎ አስተዋጽ ተፅዕኖዎች ይናገራሉ። የአጸፋ ምሥጋና ቃሎቻቸውንም በራሳቸውና በባለቤታቸው ስም እነሆኝ ይላሉ።
Published 2 November 2017 at 3:22pm, updated 2 November 2017 at 3:34pm
By Kassahun Seboqa
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