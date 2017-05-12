The Life and Times of Assefa Chabo
Source: Courtesy of Public, GY, GD, FR, DK, and AA
Published 12 May 2017 at 8:47pm, updated 12 May 2017 at 11:46pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
ዶ/ር ካሣ ከበደ፣ አምባሰደር ግርማ ይልማ፣ የቀድሞው የግብርና ሚኒስትር ዘገየ አስፋው፣ አምባሳደር አባቢያ አባጆቢር፣ ዶ/ር ግርማ አውግቸው ደመቀ፣ ዶ/ር ዳንኤል ካሣሁንና አቶ ፍቅሬ (ራያ) ረታ፤ የአቶ አሰፋ ጫቦ ህልፈተ ህይወትን አስመልክተው ትውስታዎቻቸውን ነቅሰው ይናገራሉ። የአቶ አሰፋ ጫቦ ታናሽ እህት ወ/ሮ ግንብነሽ ጫቦና ልጃቸው ወ/ሮ እመቤት አሰፋ ጫቦ ለኢትዮጵያውያን ምስጋና ያቀርባሉ።
Published 12 May 2017 at 8:47pm, updated 12 May 2017 at 11:46pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
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