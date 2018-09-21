The long- awaited trip to Ethiopia -Kassahun Seboqa

. Source: SBS Amharic
Published 22 September 2018 at 12:26am
By Martha Tsegaw
Source: SBS
የኤስ ቢ ኤስ የአማርኛው ቋንቋ ፕሮግራም ዋና አዘጋግጅ ካሳሁን ሰቦቃ ፤ በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ነበር ወደ ትውልድ ሀገሩ ኢትዮጵያ የተጓዘው። ጉዞውንም ለየት የሚያደርገውም ከ፪፩ አመታት ቆየታ የተደረገና ፤ በኢትዮጵያ የተከሰትውን ለውጥ ተከትሎ መሆኑ ነው፡፡ ጋዜጠኛ ካሳሁን በቆየታው ከከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት፡ የክልል መሪዎች እንዲሁም የተፎካካሪ ፓለቲካ ፓርቲ መሪዎች ጋር ቃለ ምልልሶችን እንደሚያደርግ ይጠበቃል። በእስካሁን ቆየታውም ከኢትዮጵያ አየርመንገድና ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባለስልጣናት ጋር መውያቱን ገልጾልናል።
Published 22 September 2018 at 12:26am
By Martha Tsegaw
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