“ጠ/ሚ ዐቢይ ወደ እንግሊዝ ሲመጡ ለሰላምና የፕሬስ ነፃነት አስተዋፅዖዎቻቸው ዕውቅና ሊሰጧቸው የተዘጋጁ ብዙ ተቋማት አሉ።” - አምባሳደር ፍስሃ ሻውል ገብሬ
Ambassador Fesseha Shawel Gebre Source: Courtesy of EEUK
Published 14 June 2019 at 5:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
ፍስሃ ሻውል ገብሬ፤ በእንግሊዝ የኢትዮጵያ ባለ ሙሉ ስልጣን አምባሳደር፤ ከአንድ ክፍለ ዘመን በላይ ስላስቆጠረው የኢትዮጵያና እንግሊዝ የሁለትዮሽ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችን፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በቅርቡ በአገረ እንግሊዝ ስለሚያደርጉት ጉብኝትና ኤምባሲያቸው በእንግሊዝ ነዋሪ ከሆኑ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ጋር ስለ መሰረታቸው ግንኙነቶች ይናገራሉ።
Published 14 June 2019 at 5:09pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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