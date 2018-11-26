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The newly formed working group to bring Ethiopian Ethnics based community associations together in Australia.

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LR -Abdi Omar,Dhabessa Wakjira and Sitina Mustafa Source: SBS Amharic

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Published 26 November 2018 at 11:37pm, updated 26 November 2018 at 11:47pm
By Martha Tsegaw
Source: SBS

በኢትዮጵያ የታየውን ለውጥ መነሻ በማድረግ በአውስትራሊያ የማህበረሰባት ማህበር የጋራ መድረክ በቅርቡ ተመስርቷል። አላማውም በዘር በሃይማኖት እና በተለያዩ ፍላጎቶች ላይ ተመስርተውና ተሰበጣጥረው ያሉ የማህበረሰብት ማህበራትን አንድ ለማድረግ ነው። የዛሬው የውይይት መድረክ ዝግጅታችን የትኩረት አቅጣጫም በጋራ መድረኩ አመሰራረት፡ አላማ እና የወደፊት እቅዶች ላይ ትኩረት አደርጓል።ተወያዮቻችን አቶ አብዲ ኦመር የማህበረሰባት ማህበር የጋራ መድረክ ጸሀፊ አቶ ዳበሳ ዋቅጅራ የአድቮከሲ ፎር ኦሮምያ ዳይሬክተር ወጣት ሲቲና ሙስጠፋ የአውስትራሊያን ኦሮሞ ኮሚኒቲ ማህበር ምክትል ፕሬዝደንት ናቸው። " በአውስትራሊያ የምትገኙ የማህበረሰብ ማህበራት ኑ እና ያለንን እውቀትና ችሎታ በአንድላይ አድርገን ለአገራችን ጥሪ የጋራ መልስ እንስጥ።" - የጋራ መድረክ አባላት

Published 26 November 2018 at 11:37pm, updated 26 November 2018 at 11:47pm
By Martha Tsegaw
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