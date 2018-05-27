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The Role of Ethiopian Public Intellectuals: Dr Fekadu Bekele

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The Role of Ethiopian Public Intellectuals: Dr Fekadu Bekele

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Published 27 May 2018 at 5:39pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

የኢኮኖሚ ዕድገት ተመራማሪ ዶ/ር ፈቃዱ በቀለ፤ የኢትዮጵያውያን ሕዝባዊ ምሁራን ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።

Published 27 May 2018 at 5:39pm
By Kassahun Seboqa
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"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ

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"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ

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"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ

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"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው