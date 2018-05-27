The Role of Ethiopian Public Intellectuals: Dr Fekadu Bekele

SBS AmharicOther ways to listen The Role of Ethiopian Public Intellectuals: Dr Fekadu BekelePlay25:27SBS AmharicOther ways to listen Source: Courtesy of FBGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (46.62MB)Published 27 May 2018 at 5:39pmBy Kassahun SeboqaSource: SBS የኢኮኖሚ ዕድገት ተመራማሪ ዶ/ር ፈቃዱ በቀለ፤ የኢትዮጵያውያን ሕዝባዊ ምሁራን ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።Published 27 May 2018 at 5:39pmBy Kassahun SeboqaSource: SBSShareLatest podcast episodes"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው