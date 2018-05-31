The Role of Ethiopian Public Intellectuals: Prof Getachew Haile

SBS AmharicOther ways to listen The Role of Ethiopian Public Intellectuals: Prof Getachew HailePlay21:07SBS AmharicOther ways to listen Source: Courtesy of CBAGet the SBS Radio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (38.68MB)Published 31 May 2018 at 6:50pmBy Kassahun SeboqaSource: SBS ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ፤ የኢትዮጵያውያን ሕዝባዊ ምሁራን ሚና አስመልክተው ይናገራሉ።Published 31 May 2018 at 6:50pmBy Kassahun SeboqaSource: SBSShareLatest podcast episodes"እምነታችን የፀና ሆኖ እንድንጠብቅ አደራ እላለሁ፤እንኳን ሁላችንንም ለልደቱ አደረሰን"አቡነ ሙሴ"የገናን በዓል ስናከብር አገራችን ኢትዮጵያን፣የተሰደዱትን፣መጠለያ አጥተውና ተቸግረው ያሉትን በፀሎት እያሰብን መሆን አለበት"መልአከ ፀሐይ መንግሥቱ"በአውስትራሊያና በመላው ዓለም ላላችሁ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን እንኳን ለገና በዓል አደረሳችሁ፤አደረሰን" ዶ/ር ፓስተር ናትናዔል ገመዳ"ተማሪዎች የመመረቂያ ፅሑፋቸውን በአማርኛ ቋንቋ እንዲፅፉ ቢደረግ አገራችን ትጠቀማለች" ዶ/ር አዳነ ገበያው