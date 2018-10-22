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The Way Forward: Nigussu Tilahun

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The Way Forward: Nigussu Tilahun

Nigussu Tilahun Source: Courtesy of FBC

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Published 22 October 2018 at 7:15pm, updated 22 October 2018 at 7:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

አቶ ንጉሡ ጥላሁን፤ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት ኃላፊና የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (አዴፓ) ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ናቸው። በአማራ ክልል መስተዳድር ተነስተው ያሉ የማንነት ጥያቄዎችን፣ ከመስከረም 17-21/2011 ባሕር ዳር ላይ የተካሄደውን የብሔረ አማራ ዴሞክራሲያዊ ንቅናቄ (ብአዴን) 12ኛ ድርጅታዊ መደበኛ ጉባኤና ከመስከረም 23-25/2011 ሐዋሳ ላይ የተከናወነውን የኢሕአዴግን 11ኛ መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ሂደትና ውሳኔዎች አስመልክተን ሐዋሳ ከተማ ላይ ተወያይተናል።

Published 22 October 2018 at 7:15pm, updated 22 October 2018 at 7:31pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
እንደ ሌሎች ክልሎች ሁሉ የአማራ ክልልም በማንነት ፖለቲካ ከመናጥ ያመለጠ አይደለም።  የቅማንት ማንነት ጉዳይ በክልሉ ውስጥ፤ የወልቃይትና ራያ ጉዳይ ከአማራ ማንነት ጋር ተሰናስሎ፤ የትግራይን ወሰን ተሻግሮ ዕልባት የሚሻ ብርቱ ጥያቄ ሆኖ አለ።

አቶ ንጉሡ፤ የክልሉ መንግሥት ለቅማንት ማንነት ዕውቅናን አንደቸረና የወልቃይትና ራያም ጉዳይ የብአዴን አጀንዳ ላይ ሰፍሮ መላ እንዲበጅለት ይሁንታ ማግኘቱን ይገልጣሉ። 

The Way Forward: Nigussu Tilahun
Nigussu Tilahun Source: SBS Amharic


አያሌ የለውጥ ትሩፋቶችና ተግዳሮቶች ከፊቱ ተደቅነው የሚጠብቁት ድርጅታቸው ብአዴን በ12ኛ ድርጅታዊ መደበኛ ጉባኤው የአርማ ለውጥ አካሂዷል። ከንቅናቄ ወደ ፓርቲነት ተቀይሮም አዲሱ መጠሪያው “የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (አዴፓ) ሆኗል።

The Way Forward: Nigussu Tilahun
የብአዴን 12ኛ ድርጅታዊ መደበኛ ጉባኤ - ባሕር ዳር Source: SBS Amharic


የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት አንደበትና ፊት የሆኑት አቶ ንጉሡ፤ ለብአዴን አርማና ስያሜ መቀየር ምክንያት ያሏቸውን ሲጠቅሱ፤ “የከባቢያዊ፣ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች ግምገማ፤ የአማራ ሕዝብ ስነ ልቦና፣ የአማራ ሕዝብ ፍላጎት፣ የድርጅቱ የዕድገት ደረጃ፣ የአባላቱና የሕብረተሰቡ አተያይ” አዎንታዊ ተጽዕኖዎች እንደሆኑ ያስረዳሉ።

በባሕር ዳሩ ጉባኤ የአዴፓ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እርከን ላይ የደረሱት አቶ ንጉሡ፤ የኢሕአዴግ 11ኛ መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤ መከረም 25 ሲጠናቀቅ ያወጣውን ባለ ሰባት ነጥቦች መግለጫ አገር አቀፍ መድረክ ላይ ቆመው ይፋ ያደረጉት እሳቸው ናቸው።

The Way Forward: Nigussu Tilahun
ንጉሡ ጥላሁን Source: SBS Amharic


ስለ ኢሕአዴግ 11ኛ መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ታሪካዊነት ሲናገሩ “እኛ አመራሮች ሆነን ያሰርናቸው አሁን ከእኛው ጋር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ሆነዋል። በመሆኑም ይኼ መድረክ የይቅርታና የፍቅር፣ የመቻቻልና የመከበበር መገለጫ የሆነ፤ ያሰረንም፤ ያሳሰረንም አንድ መድረክ ላይ ያገናኘና እንዲታረም ያደረገ በመሆኑ ታሪካዊ ጉባኤ ነው” ብለዋል።

       
The Way Forward: Nigussu Tilahun
Kassahun Seboqa (L), and Nigussu Tilahun (R) Source: SBS Amharic


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