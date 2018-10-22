The Way Forward: Nigussu Tilahun

እንደ ሌሎች ክልሎች ሁሉ የአማራ ክልልም በማንነት ፖለቲካ ከመናጥ ያመለጠ አይደለም። የቅማንት ማንነት ጉዳይ በክልሉ ውስጥ፤ የወልቃይትና ራያ ጉዳይ ከአማራ ማንነት ጋር ተሰናስሎ፤ የትግራይን ወሰን ተሻግሮ ዕልባት የሚሻ ብርቱ ጥያቄ ሆኖ አለ።
አቶ ንጉሡ፤ የክልሉ መንግሥት ለቅማንት ማንነት ዕውቅናን አንደቸረና የወልቃይትና ራያም ጉዳይ የብአዴን አጀንዳ ላይ ሰፍሮ መላ እንዲበጅለት ይሁንታ ማግኘቱን ይገልጣሉ።
Nigussu Tilahun Source: SBS Amharic
አያሌ የለውጥ ትሩፋቶችና ተግዳሮቶች ከፊቱ ተደቅነው የሚጠብቁት ድርጅታቸው ብአዴን በ12ኛ ድርጅታዊ መደበኛ ጉባኤው የአርማ ለውጥ አካሂዷል። ከንቅናቄ ወደ ፓርቲነት ተቀይሮም አዲሱ መጠሪያው “የአማራ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ (አዴፓ) ሆኗል።
የብአዴን 12ኛ ድርጅታዊ መደበኛ ጉባኤ - ባሕር ዳር Source: SBS Amharic
የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግሥት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት አንደበትና ፊት የሆኑት አቶ ንጉሡ፤ ለብአዴን አርማና ስያሜ መቀየር ምክንያት ያሏቸውን ሲጠቅሱ፤ “የከባቢያዊ፣ አገራዊና ዓለም አቀፋዊ ሁኔታዎች ግምገማ፤ የአማራ ሕዝብ ስነ ልቦና፣ የአማራ ሕዝብ ፍላጎት፣ የድርጅቱ የዕድገት ደረጃ፣ የአባላቱና የሕብረተሰቡ አተያይ” አዎንታዊ ተጽዕኖዎች እንደሆኑ ያስረዳሉ።
በባሕር ዳሩ ጉባኤ የአዴፓ ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ እርከን ላይ የደረሱት አቶ ንጉሡ፤ የኢሕአዴግ 11ኛ መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤ መከረም 25 ሲጠናቀቅ ያወጣውን ባለ ሰባት ነጥቦች መግለጫ አገር አቀፍ መድረክ ላይ ቆመው ይፋ ያደረጉት እሳቸው ናቸው።
ንጉሡ ጥላሁን Source: SBS Amharic
ስለ ኢሕአዴግ 11ኛ መደበኛ ድርጅታዊ ጉባኤ ታሪካዊነት ሲናገሩ “እኛ አመራሮች ሆነን ያሰርናቸው አሁን ከእኛው ጋር የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ሆነዋል። በመሆኑም ይኼ መድረክ የይቅርታና የፍቅር፣ የመቻቻልና የመከበበር መገለጫ የሆነ፤ ያሰረንም፤ ያሳሰረንም አንድ መድረክ ላይ ያገናኘና እንዲታረም ያደረገ በመሆኑ ታሪካዊ ጉባኤ ነው” ብለዋል።
Kassahun Seboqa (L), and Nigussu Tilahun (R) Source: SBS Amharic