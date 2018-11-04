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University of Gondar: Exploring University Partnership in Australia

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Dr Asrat Atsedeweyn Source: SBS Amharic

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Published 4 November 2018 at 12:24pm, updated 7 December 2018 at 2:25pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

ዶ/ር አሥራት አፀደወይን፤ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ምክትል ፕሬዚደንት ናቸው። ወደ አውስትራሊያ መጥተው የነበረው “Enduring Multiple Challenges: The Survival and Triumph of African Women in the Diaspora” በሚል ርዕስ ያዘጋጁትን ጥናታዊ ጽሑፋቸውን ሜልበርን ከተማ ከሴፕቴምበር 07 – 08, 2018 በተካሄደው ሁለተኛው የአፍሪካ ሴቶች ጉባኤ ላይ ለማቅረብ ነው። ጉዟቸው በጉባኤ ታዳሚነት ብቻ የተወሰነ አልነበረም። በአውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲዎች የድህረ ምረቃ ትምህርታቸውን የሚከታተሉ የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን መጎብኘትንም ያካተተ ነበር። ስለ አውስትራሊያ ቆይታቸውና የጎንደር ዩኒቨርሲቲን አስመልክቶ የወደፊት ውጥናቸውን አጋርተውናል።

Published 4 November 2018 at 12:24pm, updated 7 December 2018 at 2:25pm
By Kassahun Seboqa
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