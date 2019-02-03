VIVA: Should I pay for my grandchildren’s school fees?

School children Source: Getty images
Published 3 February 2019 at 3:38pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
የትምህርት ወጪ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየናረ በመምጣቱ በርካታ አያቶች ለትድግና የችሮታ እጆቻቸውን እየዘረጉ ነው። በ2018 የተወለዱ ህፃናትን ከሙዋዕለ ህፃናት እስከ 12ኛ ክፍል ወደ ግል ትምህርት ቤት ልኮ ለማስተማር ግማሽ ሚሊየን ዶላርስ ያህል ወጪን ግድ ይላል። በትላልቅ ከተሞች ከሆነ ደግሞ ወጪው ከዚያም ይልቃል። የሕይወት ዘመን እየረዘመ፤ ወጪ እየናረ ባለበት ወቅት የመጠወሪያ ጥሪትን ላለሟሟጠጥ መላ ማበጀት የሚያሻ መሆኑ እውነት ነው።
Published 3 February 2019 at 3:38pm
By Amy Chien-Yu Wang
Presented by Kassahun Seboqa
Source: SBS
Share