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“የእኔ አቋም በኢትዮጵያ አንድነትና ማዕቀፍ ውስጥ የኦሮሞም ሆነ የሌሎች ሕዝቦች መብቶች ይከበር፤ የመገንጠል ጥያቄ ይቅር ነው።” - ዶ/ር ነጋሶ ጊዳዳ

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Remembering the former Ethiopian President Dr Negasso Gidada

The former Ethiopian President Dr Negasso Gidada Source: Courtesy of PD

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Published 29 April 2019 at 1:48pm, updated 29 April 2019 at 1:56pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

የቀድሞው የኢፌዴሪ ፕሬዚደንት ዶ/ር ነዳሶ ጊዳዳ ባደረባቸው ሕመም ምክንያት በአገረ ጀርመን በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በወርኃ ኤፕሪል መገባደጃ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይተዋል። በSBS የአማርኛ ፕሮግራም በ2012 እና 2014 ካደረግናቸው ቃለ ምልልሶች ገሚሱን ቀንጭበን ለመዘከሪያነት አቅርበናል።

Published 29 April 2019 at 1:48pm, updated 29 April 2019 at 1:56pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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