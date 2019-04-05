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የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ከየት ወዴት? “ለውጡ ፍኖተ ካርታና [ሐዋሪያት] ያስፈልገዋል።” - ላይችሉህ ባንቴ - ክፍል 1

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Panel discussion SA Pt 1

Laychiluh Bantie (L), Jimma Likissa (C), and Abebe Habteselassie (L) Source: Courtesy of LB, JL, and AHS

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Published 5 April 2019 at 1:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS

“የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ከየት ወዴት?” በሚል የመነጋገሪያ አጀንዳችን፤ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የለውጡ ጅማሮ ያበረከታቸውን ማለፊያ አስተዋፅዖዎች፣ የገጠሙትን ተግዳሮቶች፣ ያሳደራቸውና ስጋትና ተስፋዎች አስመልክቶ አቶ ላይችሉህ ባንቴ (በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ PhD ተማሪ)፣ አቶ ጅማ ሊኪሳ (በደቡብ አውስትራሊያ ዩኒቨርሲቲ PhD ተማሪ) እና ደራሲ አበበ ኃብተስላሴ የግል አተያያቸውን ያንጸባርቃሉ።

Published 5 April 2019 at 1:17pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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