የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ከየት ወዴት? “የሁሉም ችግሮች ተጠያቂ ሕወሓት፤ የሁሉም ችግሮች መፍትሔዎች ጠ/ሚኒስትሩና ፓርቲያቸው ብቻ ሆኖ መቅረቡ ከበድ ያለ ጥርጣሬ ፈጥሯል።” - ዶ/ር ሳሙኤል ኪዳኔ (ክፍል 1)
Assistant Prof Meressa Tsehaye (L), and Dr Samuel Kidane (R) Source: Courtesy of MT and SK
Published 19 April 2019 at 3:15pm, updated 19 April 2019 at 3:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
“የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ከየት ወዴት?” በሚል የመነጋገሪያ አጀንዳችን፤ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የለውጡ ጅማሮ ያበረከታቸውን ማለፊያ አስተዋፅዖዎች፣ የገጠሙትን ተግዳሮቶች፣ ያሳደራቸውና ስጋትና ተስፋዎች አስመልክቶ መረሳ ፀሐየ፤ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የፓለቲካ ሳይንስና ስትራቴጂ ጥናቶች ረዳት ፕሮፌሰርና ዶ/ር ሳሙኤል ኪዳኔ በአክሱም ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ምልከታቸውን ያንጸባርቃሉ።
Published 19 April 2019 at 3:15pm, updated 19 April 2019 at 3:18pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
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