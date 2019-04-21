“የጠ/ሚኒስትር ዐቢይንና የፕ/ት ኢሳይያስን ስምምነት፤ የፖለቲካ እንጂ የሰላም ስምምነት ብዬ አልወስደውም” - ረ/ፕ/ር መረሳ ፀሐየ (ክፍል 2)
Assistant Prof Meressa Tsehaye (L), and Dr Samuel Kidane (R) Source: Courtesy of MT and SK
Published 21 April 2019 at 4:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
Source: SBS
“የኢትዮጵያ የለውጥ ሂደት ከየት ወዴት?” በሚል የመነጋገሪያ አጀንዳችን፤ ባለፉት 12 ወራት ውስጥ የለውጡ ጅማሮ ያበረከታቸውን ማለፊያ አስተዋፅዖዎች፣ የገጠሙትን ተግዳሮቶች፣ ያሳደራቸውና ስጋትና ተስፋዎች አስመልክቶ መረሳ ፀሐየ፤ በመቀለ ዩኒቨርሲቲ የፓለቲካ ሳይንስና ስትራቴጂ ጥናቶች ረዳት ፕሮፌሰርና ዶ/ር ሳሙኤል ኪዳኔ በአክሱም ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ምልከታቸውን ያንጸባርቃሉ።
Published 21 April 2019 at 4:45pm
By Kassahun Seboqa Negewo
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