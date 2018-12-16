የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር የሶስት ዓመታት ጉዞና የስፖርት በዓል መሰናዶዎቹ - ክፍል ፪

Source: Courtesy of AT, WAA, ZG, and SK
Published 16 December 2018 at 1:54pm
By Kassahun Seboqa
Source: SBS
አቶ አዳሙ ተፈራ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያውን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፣ አቶ ወንድማገኘሁ አዲስ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያውን ማኅበረሰብ ማኅበር ጸሐፊ፣ አቶ ዘሪሁን ግዛው፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያውን ማኅበረሰብ ማኅበር ዐቃቤ ንዋይና አቶ ሲሳይ ከበደ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያውን ማኅበረሰብ ማኅበር ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የስፖርት ጉዳዮች ኃላፊ፤ የማኅበሩ የሶስት ዓመታት የሥራ ዘመን እንቅስቃሴዎችና ከዲሴምበር 28 – 30 በሜልበር ከተማ ስለሚካሄደው የእግር ኳስ ቶርናመንት ዝግጅት ሂደት ይናገራሉ።
Published 16 December 2018 at 1:54pm
By Kassahun Seboqa
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