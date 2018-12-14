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የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያን ማኅበረሰብ ማኅበር የሶስት ዓመታት ጉዞና የስፖርት በዓል መሰናዶዎቹ - ክፍል ፩

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ECAVIC Pt 1

Source: Courtesy of AT, WAA, ZG, and SK

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Published 14 December 2018 at 11:37am
By Kassahun Seboqa
Source: SBS

አቶ አዳሙ ተፈራ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያውን ማኅበረሰብ ማኅበር ፕሬዚደንት፣ አቶ ወንድማገኘሁ አዲስ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያውን ማኅበረሰብ ማኅበር ጸሐፊ፣ አቶ ዘሪሁን ግዛው፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያውን ማኅበረሰብ ማኅበር ዐቃቤ ንዋይና አቶ ሲሳይ ከበደ፤ የቪክቶሪያ ኢትዮጵያውያውን ማኅበረሰብ ማኅበር ሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልና የስፖርት ጉዳዮች ኃላፊ፤ የማኅበሩ የሶስት ዓመታት የሥራ ዘመን እንቅስቃሴዎችና ከዲሴምበር 28 – 30 በሜልበር ከተማ ስለሚካሄደው የእግር ኳስ ቶርናመንት ዝግጅት ሂደት ይናገራሉ።

Published 14 December 2018 at 11:37am
By Kassahun Seboqa
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