የዊኪሊንክስ ተባባሪ መስራች የነበረው ጁሊያን አሳንጅ ለንደን ከሚገኘው የኢኳዶር ኢምባሲ በቁጥጥር ስር ዋለ በአሁን ሰአትም በእንግሊዝ እስር ቤት ይገኛል።
Julian Assange gestures as he arrives at Westminster Magistrates' Court following his arrest Source: AAP
Published 12 April 2019 at 3:10pm, updated 12 April 2019 at 3:15pm
By Evan Young
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
የዊኪሊንክስ ተባባሪ መስራች የነበረው ጁሊያን አሳንጅ ለንደን ከሚገኘው የኢኳዶር ኢምባሲ በቁጥጥር ስር ዋለ። በአሁን ሰአትም በእንግሊዝ እስር ቤት ይገኛል።አሳንጅ ከ2012 አ.ም ጀምሮ የፖለቲካ ጥገኛ ሆኖ ቆይቷል። የ47 አመቲ አውስትራሊያዊ ወደ አሜሪካ እንዲመለስና የተበየነበትን የአምስት አመት እስራት እንዲፈጽም የእስር ጥሪም ተቆርጦበታል። አውስትራሊያውያን ደጋፊዎቹ ወዳገሩ እንዲመለስ ጥሪ ቢያቀርቡም ጠቅላይ ሚንስት ስኮት ሞሪሰን በበኩላቸው ማንኛውም አውስትራሊያዊ ከሚያገኘው እርዳታ ውጭ የተለይ እንክካቤ እንደማይደረግለትና ባለበት የአገር ህግ መሰረት እንደሚዳኝ ተናግረዋል። ይሁንና እንደማንኛውም አውስትራሊያውያን የቆንስላ ድጋፍ ሊያገኝ እንደሚችል አረጋግጠዋል። የተቃዋሚው መሪ ቢል ሾርተን በበኩላቸው አሳንጅ ከአውስትራሊያ ሊያገኝ ስለሚገባው እርዳታ ተስማምተው ተጨማሪ አስተያየትን ከመስጠት ግን ተቆጥበዋል።
Published 12 April 2019 at 3:10pm, updated 12 April 2019 at 3:15pm
By Evan Young
Presented by Martha Tsegaw
Source: SBS
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