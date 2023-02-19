عاصفة رعدية شديدة تسببت في انقطاع التيار الكهربائي والعديد من الأضرار في سيدني

Key Points أدت العاصفة إلى تعتيم إشارات المرور في العديد من التقاطعات

تساقطت الأشجار على مسارات السكك الحديدية وتوقف بعض القطارات عن العمل

خلال سباق Sail Grand Prix في Barangaroo، تضرر قارب واحد بشكل كبير

تعرضت سيدني مساء السبت لعاصفة رعدية شديدة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 60 ألف منزل وشركة.







وقد تم حث السائقين على توخي الحذر حيث تعتمت إشارات المرور في العديد من التقاطعات، وتم إغلاق جزء من نفق رئيسي يربط بين الضواحي الشمالية والغربية لسيدني لمدة أربع ساعات بسبب انقطاع التيار الكهربائي.





كذلك تسببت الرياح العاصفة إلى تساقط الأشجار على مسارات السكك الحديدية وتوقف بعض القطارات عن العمل وتأخيرات في الشبكة بالكامل، ولكن تمت استعادة الخدمات حوالي الساعة 10:30 مساءً بتوقيت سيدني.





وخلال سباق Sail Grand Prix في Barangaroo، تضرر قارب واحد بشكل كبير وتعرض العديد من الأشخاص إلى إصابات طفيفة.



سجل مطار سيدني هبوب رياح وصلت سرعتها إلى 93 كم / ساعة.



وخفت حدة العاصفة في منتصف المساء، حيث أكد مكتب الأرصاد الجوية أن الخطر قد انتهى اعتبارًا من الساعة 9.05 مساءً.





عمل مزودو الطاقة على إصلاح خطوط الكهرباء المعطلة مع انحسار العاصفة ولكن بقي ما يقرب من 20 ألف عقار في جميع أنحاء الولاية بدون كهرباء حتى بعد منتصف الليل بقليل.





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