الولايات المتحدة تسقط "جسما طائرا حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا

النقاط الرئيسية: أسقطت الولايات المتحدة بناء على أوامر من الرئيس جو بايدن "جسما حلّق على علو مرتفع" فوق ألاسكا

أضاف أن الجسم كان أصغر بكثير من المنطاد الصيني الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي

أرسل الجيش الأميركي طائرة لمراقبة الجسم قبل إسقاطه و"كان تقدير الطيار أن الجسم لم يكن مأهولا"

أوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن هذا "الجسم" الذي قال إنه "بحجم سيارة صغيرة" شكّل "تهديدا لأمن الملاحة الجوية".





وأضاف أن الجسم كان أصغر بكثير من المنطاد الصيني الذي حلّق فوق الولايات المتحدة الأسبوع الماضي وأسقطته مقاتلة أميركية قبالة ساحل المحيط الأطلسي السبت.



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ولفت كيربي إلى أن الجسم سقط في شمال ألاسكا قرب الحدود الكندية في المياه المتجمدة، ما يجعل من عملية انتشاله ممكنة.





وتابع "نعتقد أننا سنكون قادرين على انتشال الحطام، لأنه لم يسقط في مجالنا الإقليمي فحسب بل نعتقد أيضا أنه سقط في مياه متجمدة، وبالتالي ستبذل جهود لانتشاله".





وأعطى بايدن أوامر بإسقاط الجسم لأنه شكّل "تهديدا" للملاحة الجوية.



WASHINGTON, DC - FEBRUARY 10: U.S. President Joe Biden listens as Brazil President Luiz In�cio Lula da Silva speaks to the press before a bilateral meeting in the Oval Office of the White House on February 10, 2023 in Washington, DC. President Lula da Silva is visiting the United States for the first time since being elected as Brazil�s president. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Credit: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP لكن كيربي أشار إلى أنه ليس هناك أي معلومات حتى الآن عن الجسم موضحا "لا نعرف من يملكه، لا نعرف على سبيل المثال ما إذا كان ملكا لدولة ما أو ما إذا كان ملكية خاصة".





وأرسل الجيش الأميركي طائرة لمراقبة الجسم قبل إسقاطه و"كان تقدير الطيار أن الجسم لم يكن مأهولا".





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