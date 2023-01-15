إيران تنفّذ حكم الإعدام بمسؤول إيراني بريطاني سابق دين بالتجسس لحساب لندن

النقاط الرئيسية: نفّذ القضاء الإيراني السبت حكم الإعدام الصادر بحق المسؤول السابق في وزارة الدفاع علي رضا أكبري

وصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تغريدة، إعدام أكبري بـ"المروَّع"، معتبراً أنه "عمل قاسٍ وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه"

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء السفير البريطاني في طهران للتنديد بـ"الدعم المخادع" الذي قدّمته لندن لـ"عميل التجسّس"

أفادت وكالة "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، بأنّ حكم الإعدام بحق أكبري نفّذ شنقاً بعد إدانته بـ"الإفساد في الأرض والمسّ بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية".





وأشارت إلى أن "نشاطات جهاز الاستخبارات البريطاني في هذه القضية أظهرت قيمة المدان، وأهمية الاطلاع الذي كان يتمتع به وثقة العدو به".



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ووصف رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في تغريدة، إعدام أكبري بـ"المروَّع"، معتبراً أنه "عمل قاسٍ وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".





كذلك، أكد وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي أن "هذا العمل الهمجي يستحقّ الإدانة بأشد العبارات الممكنة. لن يمر دون رد".



"اعترافات كاذبة"

وأعلن لاحقاً فرض عقوبات على المدّعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري، من دون تحديد طبيعة هذه العقوبات.





وقال "نطالب بمحاسبة النظام (الإيراني) على انتهاكاته المروّعة لحقوق الإنسان".





بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استدعاء السفير البريطاني في طهران للتنديد بـ"الدعم المخادع" الذي قدّمته لندن لـ"عميل التجسّس".





وقالت إنّ على حكومة المملكة المتحدة "تحمّل مسؤولية إجراء اتصالات غير تقليدية تستهدف الأمن القومي للجمهورية الإسلامية".





وكانت المملكة المتحدة والولايات المتحدة قد حضّتا إيران على عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق أكبري.





وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تغريدة إن "إعدام علي رضا أكبري هو عمل مشين وهمجي"، مبديا تضامنه مع المملكة المتحدة ومع الشعب الإيراني.





واستدعت فرنسا القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية.





وعبّرت الولايات المتحدة السبت عن "صدمتها" من تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق أكبري.



(FILES) In this undated handout file picture provided by Khabar Online news agency shows, former Iranian deputy of defence minister, British-Iranian national Alireza Akbari, during an interview in Tehran. - Akbari was executed after being sentenced to death for "corruption on earth and harming the country's internal and external security by passing on intelligence", the judicial news agency Mizan Online reported. (Photo by Khabar Online / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / HO /KHABAR ONLINE" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS === Credit: -/AFP وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "نشعر بالصدمة من إعدام الجمهورية الإسلامية للمواطن الإيراني البريطاني مزدوج الجنسية علي رضا أكبري. نقف مع الحكومة البريطانية في إدانة إعدامه الذي كان بدوافع سياسية وجائر".





وكان الدبلوماسي الأميركي فيدانت باتيل قد أعرب الجمعة عن "مخاوف قوية" لدى واشنطن بعد تقارير "أفادت بأنّ أكبري قد خُدِر وعُذب أثناء احتجازه واستجوب لآلاف الساعات وأجبر على الاعتراف".





مؤخرا بثت وسائل إعلام إيرانية تسجيل فيديو يروي فيه أكبري خصوصا كيف تقرّب من جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "ام آي 6".





وغالبا ما يتّهم نشطاء حقوقيون إيران بانتزاع اعترافات كاذبة من المعتقلين.





ودانت منظمة العفو الدولية السبت على تويتر إعدام أكبري معتبرة أنه "دليل جديد على هجوم إيران الشنيع على الحق في الحياة"، داعية الحكومة البريطانية إلى "التحقيق بشكل كامل" في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو.



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من جهته، اعتبر محمود أميري مقدم مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من أوسلو مقراً، أنّ "حقيقة أنّ إيران نفّذت هذا الإعدام في الوقت الذي تدرس فيه المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وضع الحرس الثوري الإيراني على قوائم الإرهاب، تُظهر أنّ هذا جزء من سياسة أخذ الرهائن الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية".





السبت اعتبر سفير بريطانيا الأسبق لدى إيران ريتشارد دالتون أن تلويح المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لعب دورا في توقيت إعدام أكبري.





وقال في تصريح لإذاعة "تايمز راديو" إن "من الممكن أنهم (الإيرانيون) يريدون تأكيد حقّهم في الاحتجاج المسبق على ذلك".





وبحسب وسائل الإعلام الرسمية في إيران، التي لا تعترف بازدواجية الجنسية لمواطنيها، فقد شغل أكبري مناصب عدة في هيكيلية الدفاع والأمن في الجمهورية الإسلامية.





وأشارت وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إلى أنّ أكبري من قدامى الحرب مع العراق (1980-1988)، وكان قد شغل منصب "معاون وزير الدفاع للعلاقات الخارجية" ورئيس قسم في مركز بحوث وزارة الدفاع، و"مستشاراً لقائد القوات البحرية".





وفي شباط/فبراير 2019، أجرت صحيفة "إيران" الحكومية مقابلة مع أكبري، وقدّمته على أنه "نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي"، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.





وفي ذلك الحين، تولّى الأميرال علي شمخاني منصب وزير الدفاع، فيما يشغل حالياً منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية.



مليون دولار وفيديو

وأفادت "ارنا" بأنّه تمّ توقيف أكبري بين آذار/مارس 2019 وآذار/مارس 2020، فيما أفادت وكالة "ميزان" بأنّه تلقى دفعات مالية تتجاوز قيمتها مليوني دولار لقاء خدماته.





وكانت وكالة "ارنا" نشرت شريطاً عن أكبري يمتدّ زهاء تسع دقائق، يتضمّن صوراً له بمفرده أو مع أشخاص ومسؤولين تمّ إخفاء وجوههم، ولقطات وهو يتحدّث عن تواصله مع البريطانيين. ويختتم الشريط بلقطات له وهو معصوب العينين، قيل إنها للحظة توقيفه.



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ومن الأمور التي أوردها أكبري في حديثه، أنّ الجانب البريطاني سأله عن العالم النووي محسن فخري زاده الذي اغتيل بهجوم استهدف سيارته قرب طهران في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، والذي تتهم إيران إسرائيل بالوقف وراءه.





وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف العديد من الأشخاص بتهمة التجسس على الجمهورية الإسلامية لحساب أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والإسرائيلية والبريطانية.





وتشهد العلاقات بين طهران ولندن توترات في السنوات الأخيرة بسبب اعتقال العديد من مزدوجي الجنسية.





ويأتي إعدام أكبري في وقت تشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر على إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في البلاد.





وأعلن القضاء الإيراني الى الآن إصدار 18 حكماً بالإعدام على خلفية الاحتجاجات، تمّ تنفيذ أربعة منها بحق مدانين باعتداءات على قوات الأمن.





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