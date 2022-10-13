الأمطار والفيضانات تضرب فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وهيئة الطوارئ تناشد المواطنين توخي الحذر على الطرقات

النقاط الرئيسية أمطار وعواصف رعدية على فيكتوريا ونيو ساوث ويلز وتسمانيا خلال الأيام المقبلة

تحذيرات من فيضانات محتملة على وسط وجنوب نيو ساوث ويلز

أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة على جنوب شرقي فيكتوريا

من المتوقع أن تشهد مساحات شاسعة من نيو ساوث ويلز المغمورة بالمياه بالفعل هطول ما يقرب من 65 ملم من الأمطار بحلول نهاية الأسبوع.





أصدر مكتب الأرصاد الجوية أكثر من 70 تحذيرًا من الفيضانات وحذر من أن غرب الولاية من المحتمل أن يتعرض لعواصف رعدية قد تنتقل إلى الوسط والجنوب خلال يومي الخميس والجمعة.





وأشارت التوقعات يوم الخميس باحتمال هطول أمطار غزيرة تترافق مع رياح مدمرة تتجاوز سرعتها 90 كم في الساعة في مناطق Alpine جنوب شرقي الولاية.





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وحذر مكتب الأرصاد من تجدد الفيضانات في أجزاء من وسط غرب وجنوب غرب نيو ساوث ويلز اعتبارًا من يوم الجمعة، حيث تشهد الأنهار فيضانات مستمرة بسبب هطول الأمطار المتواصلة في الأشهر الأخيرة.



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الجدير بالذكر أن مستجمعات المياه شديدة الرطوبة ومعظم السدود قد وصلت أو قاربت على الوصول إلى طاقتها الاستيعابية.





وذكر جوناثان هاو، كبير خبراء الطقس في مكتب الأرصاد يوم الخميس، إن منطقة بروكن هيل في أقصى الغرب قد شهدت كميات غير مسبوقة من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية.





يأتي ذلك فيما تستعد فيكتوريا لأمطار غزيرة وفيضانات، مع إصدار تحذيرات من الطقس الهائج في معظم أنحاء الولاية.





وتم بالفعل تسجيل ما لا يقل عن 100 ملم من الأمطار في مستجمعات Goulburn-Broken الشمالية، ويحذر مسؤولو خدمة الطوارئ في الولاية من أن السكان المقيمين في المناطق الغربية والوسطى معرضون أيضًا لخطر الفيضانات المفاجئة.



Vehicles negotiate floodwater from the Bundaburrah Creek on the Henry Lawson Way between Forbes and Grenfell, NSW, Tuesday, October 11, 2022. Rains have eased but NSW is still on high alert with another rain onslaught to hit the state which has already seen repeated flood events. (AAP Image/Stuart Walmsley) NO ARCHIVING Source: AAP / STUART WALMSLEY/AAPIMAGE وتم إصدار تحذيرات بشأن الفيضانات الكبيرة على أنظمة الأنهار المتعددة بما في ذلك Campaspe في وسط فيكتوريا، وأنهار Oven وKing في شمال شرق فيكتوريا.





وخلال الـ 24 ساعة الماضية، تم تسجيل 40 ملم إلى 80 ملم في مستجمعات المياه كامباسبي، مع توقعات تصل إلى 100 ملم أخرى على مدار اليوم.





وقال مسؤولو إدارة الطوارئ بالولاية إن الأمطار الغزيرة ستصل إلى مدينة ملبورن بعد ظهر يوم الخميس.





يأتي ذلك فيما ناشدت خدمة الطوارئ المواطنين في فيكتوريا ونيو ساوث ويلز بتوخي الحذر على الطرقات السريعة وعدم القيادة عبر مياه الفيضانات ومتابعة التحذيرات على تطبيقات مكتب الأرصاد الجوية للاطلاع على أحدث تطورات حالة الطقس.



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كذلك تعيش المناطق في النصف الشمالي من تسمانيا حالة تأهب قصوى للفيضانات المفاجئة، حيث من المتوقع أن تصل الأمطار الغزيرة إلى مستويات غير مسبوقة منذ ستة أعوام.





ومن المتوقع هطول أمطار غزيرة يومي الخميس والجمعة تتراوح بين 60 و100 ملم في الأجزاء الشمالية من الولاية، و180 ملم في الشمال الشرقي وما يصل إلى 250 ملم حول منطقة غريت ويسترن تيير.





ومن المتوقع أن تكون مناطق Railton و Latrobe وWivenhoe وBurnie وSheffield أكثر عرضة للخطر خلال الأيام المقبلة.





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