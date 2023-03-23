سقوط مروحية تابعة للجيش الأسترالي في المياه قبالة الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز

نجا عشرة من أفراد قوات الدفاع الأسترالية من تحطم مروحية عسكرية في المياه قبالة الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز خلال تدريب روتيني لمكافحة الإرهاب.

ARMY HELICOPTER CRASH SCENE

An Army MRH-90 Taipan multi-role helicopter crashed at Jervis Bay, south of Sydney, Thursday, March 23, 2023. Ten ADF personnel have been plucked from the water to safety after an army helicopter crashed off the NSW south coast during a routine training exercise. (AAP Image/Dean Lewins) NO ARCHIVING Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE

النقاط الرئيسية
  • نجاة عشرة من أفراد قوات الدفاع الأسترالية من تحطم مروحية عسكرية في المياه قبالة الساحل الجنوبي لولاية نيو ساوث ويلز
  • وقع الحادث خلال تدريب روتيني لمكافحة الإرهاب
  • أوقفت وزارة الدفاع مؤقتاً نشاط التدريب وستعمل على إيقاف أسطول مروحيات تايبان
تم انتشال الجنود من المياه في عملية إنقاذ بعد أن سقطت مروحية عسكرية من طراز تايبان في المياه بالقرب من خليج جيرفيس مساء أمس الأربعاء.

وأصيب اثنان من أفراد الطاقم بجروح طفيفة جراء الحادث الذي وقع قبيل الساعة 9 مساءً.

وقال بيان لوزارة الدفاع، "تم انتشال جميع أفراد قوات الدفاع الأسترالية العشرة الذين كانوا على متن الطائرة وحصرهم ويتم تقييمهم من قبل أفراد طبيين جنوب ناورا بولاية نيو ساوث ويلز".
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وشكر قائد الجيش، اللفتنانت جنرال سيمون ستيوارت عناصر الاستجابة في حالات الطوارئ على تحركهم السريع.

وقال ستيوارت، "الاستجابة السريعة الليلة من أفراد قوات الدفاع الأسترالية وخدمات الطوارئ والفرق المدربة بشكل جيد حالت دون وقوع مأساة محتملة".

"سنجري تحقيقاً شاملاً في هذا الحادث لتحديد السبب والتأكد من بقاء المنصة آمنة للعمل".

وأوقفت وزارة الدفاع مؤقتاً نشاط التدريب وستعمل على إيقاف أسطول مروحيات تايبان أثناء التحقيق في سبب الحادث.
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نشر في: 23/03/2023 12:20pm
تقديم: Nassif Khoury
المصدر: AAP

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