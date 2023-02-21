مدير آزيو: تخصلنا من "خلية الجواسيس" ولن نتهاون في التعامل مع أي تجسس أجنبي

عمليات تجسس أجنبية تستهدف صحفيين وقضاة وعسكريين متقاعدين وتسعى لتجنيدهم

Australian Security Intelligence Organisation ASIO Director General Mike Burgess

Australian Security Intelligence Organisation ASIO Director General Mike Burgess Source: AAP

أكد مدير وكالة الاستخبارات والامن الاسترالية (آزيو) مايك بيرجيس أن أستراليا لن تتهاون في التعامل مع أي تجسس أجنبي.

وقال بيرجيس في خطابة السنوي حول عمل الوكالة إن العاملين في الوكالة نجحوا في التخلص مما أسماه "خلية الجواسيس" خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

ويعيد حديث بيرجيس للاذهان العملية التي وصفها قبل عامين بالتخلص من "عش الجواسيس".

وحذر بيرجيس" في خطابه، من أن عملاء أجانب حاولوا تجنيد صحفيين أستراليين كبار وربما قضاة وعسكريين سابقين.

كما كشف المدير العام لآزيو، مايك بيرجيس، أن الوكالة أحبطت مؤامرة من قبل حكومات أجنبية لإلحاق الأذى بالمعارضين المفترضين الذين يعيشون في أستراليا ، بما في ذلك خطة لإغراء ناشط في مجال حقوق الإنسان للسفر الى الخارج حيث يمكن "التخلص منه".

وأثناء تقديم تقييمه السنوي للتهديدات مساء الثلاثاء حذر بيرجس من أن وكالة الااستخبارات والامن الاسترالية أصبحت أكثر انشغالًا من أي وقت في تاريخها ، بما في ذلك خلال الحرب الباردة ، وفترة ما بعد 11 سأيلول بتمبر ، وذروة تنظيم داعش.

وحذر بيرجس من أن الدول التي تمارس التجسس في أستراليا متنوعة ، بما في ذلك الأنظمة الاستبدادية ولكن أيضًا الدول "التي تعتبر صديقة" لكانبيرا.

وكشف عن تعرض عدد قليل من الشخصيات القضائية الأسترالية لـ "أساليب مشبوهة".

وعلى الرغم من أن آزيو لم تصدر بعد حكمًا قاطعًا بأن أجهزة المخابرات الأجنبية هي التي كانت وراء هذه الاساليب، إلا أنه حذر من أن الجواسيس سعوا للحصول على رؤى ثاقبة في قضايا المحاكم ذات الصلة بقضاياهم.

كما قدم بيرجس تفاصيل مؤامرة واحدة تم إحباطها، حيث حاولت المخابرات الأجنبية استخدام "خادم" مولود في أستراليا للتواصل مع "كبار الصحفيين" وعرضه القيام بجولة دراسية مدفوعة الأجر بالكامل لهم في الخارج.

وقال بيرجيس إن "الخادم" وضع قائمة بالصحفيين المؤثرين ، ولو تم المضي قدمًا في الخطة ، لكان قد قدمهم للمسؤولين المحليين الواضحين ، الذين كانوا في الواقع جواسيس مقنعين يتمتعون "بميزة ميدانية". "

ومن المؤكد تقريبًا أن هواتف الصحفيين وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية الخاصة بالصحفيين كانت ستُستهدف أيضًا. ولكن آزيو تدخلت قبل الترتيب للجولة الدراسية ، ولم يلحق أي ضرر."

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نشر في: 22/02/2023 7:48am
By Saleem Al-Fahad
المصدر: SBS

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