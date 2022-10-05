بحوالي 10 مليار دولار: لماذا يدفع سكان الولايات الشرقية فواتير طاقة أكثر من باقي مناطق أستراليا؟

النقاط الرئيسية خطأ في تنظيم الأسعار المفروضة على شبكات توزيع الكهرباء يحمّل المستهلكين مليارات الدولارات

سكان الولايات الشرقية تحملوا العبء الأكبر نتيجة المبالغة في تقديرات بناء شبكات الطاقة وتوزيعها

حققت شركات الطاقة أرباحا طائلة بنسبة 67% خلال الفترة 2014-2021

توصل تقرير مستقل صدر يوم الأربعاء إلى أن المستهلكين دفعوا فواتير أعلى بكثير في الولايات الشرقية لمدة ثماني سنوات بسبب خطأ في تنظيم الأسعار المفروضة على التيار الكهربائي (سعر التعريفة وفقا لتوزيع الطاقة على شركات التجزئة).





هذا وقد أقر معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) بأن تشغيل شبكات الكهرباء باهظ الثمن، لكنه يشير إلى أن الشركات تفرض رسومًا كبيرة على المستهلكين.





وجد تقرير المعهد أن الأرباح التي حصلت عليها شبكات الطاقة وشركات النقل من مستهلكي الكهرباء خلال الفترة من 2014 إلى 2021 كانت أعلى بأكثر من الثلثين (67 في المائة) مما كان ينبغي أن تكون عليه.





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علاوة على ذلك، فإن "الأرباح الفائقة على مستوى القطاع" لا تتماشى مع قوانين الكهرباء الوطنية وهدف المنظم المتمثل في ضمان ألا يدفع المستهلكون أكثر من اللازم، حسبما ذكر التقرير.



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يوضح مؤلف التقرير سيمون أورمي أن التغيير التنظيمي يجب أن يحدث على الفور ودعا إلى تحقيق مستقل.





ووفقًا لتصريحات وزير الطاقة الفيدرالي كريس بوين، تحتاج أستراليا إلى أكثر من 10000 كيلومتر من خطوط النقل الجديدة عالية الجهد بحلول عام 2050 لتوصيل الطاقة المتجددة إلى كافة أنحاء البلاد.





وحذر أورمي من أنه بدون إصلاح عاجل للقوانين الحالية، فإن مستهلكي الطاقة سيدفعون أكثر مما هو مطلوب لخدمات توزيع الكهرباء ونقلها والمزيد مقابل الأصول الجديدة (البنية التحتية) في المستقبل.



كريس بوين وزير الطاقة الفيدرالي الأسترالي Source: AAP / DEAN LEWINS/AAPIMAGE



يرى أورمي أنه يجب على مزود خدمة الشبكة (NSP) الذي يمتلك أو يشغل أو يتحكم في نظام نقل أو توزيع في سوق الكهرباء الوطنية التسجيل لدى مشغل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO).





ولكن أفاد التقرير بأن معظمهم - بما في ذلك United Energy و Endeavour و SA Power Networks و AusNet - كانوا باستمرار يفرضون رسومًا كبيرة على مستهلكي الكهرباء - حوالي 11 في المائة أكثر من إجمالي التكاليف.





وضح أورمي إنه من بين 18 برنامجًا وطنيًا تم تحليلها، حصد 14 منها أرباحًا أعلى من النطاق المتوقع.





وأشار إلى أن هذا فرض تكلفة إضافية غير ضرورية تصل إلى 1200 دولار لكل عميل، مع عدم وجود مزايا إضافية وكثير من الأرباح تذهب إلى الخارج.





وأظهر التقرير أنه من بين جميع الولايات والأقاليم الأسترالية، تمكن قانون إقليم كانبرا فقط من تقييد الإيرادات والأرباح لتتماشى مع التكاليف.





يقول أورمي إن مستهلكي الطاقة في سوق الكهرباء الوطنية دفعوا حوالي 1.2 مليار دولار أكثر من اللازم كل عام على مدى السنوات الثماني الماضية للحصول على إمدادات كهرباء مستقرة.



صورة أرشفية لفاتورة كهرباء في أستراليا Source: AAP / DAVID MARIUZ/AAPIMAGE يعد مشغل سوق الطاقة الأسترالي (AEMO) مسؤولاً عن رسم خرائط الاستثمار الجديد في النقل اللازم لتوصيل الطاقة، بما في ذلك الربط بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والبطاريات المائية والبطاريات الكبيرة.





لكن النظام الحالي معقد حيث يعمل AEMO جنبًا إلى جنب مع منظم الطاقة الأسترالي (الجانب التشريعي والقانوني) ولجنة سوق الطاقة الأسترالية، ومجلس وزراء الطاقة الأستراليين ومحكمة المنافسة الأسترالية.





ووفقًا للتقرير ، فقد بالغت تلك الجهات دائمًا في تقدير التكاليف الفعلية التي تحتاجها شركات الطاقة لبناء الشبكة وتشغيلها وصيانتها.





ثم فرضت الشبكات تلك التكاليف المبالغ فيها على المستهلكين عبر تجار التجزئة، وفاز المساهمون بشريحة من الأرباح الضخمة.





هذا وقد أوصى أورمي بإعداد تقارير أفضل عن أرباح الشبكات ومراقبتها ، وإجراء تغييرات على القواعد والقوانين لتحسين التنظيم، وتمثيل المزيد من المستهلكين في تلك المراحل.





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