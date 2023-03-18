أعلنت أستراليا استضافة كأس آسيا لكرة قدم الشلل الدماغي Para Asian Cup هذا العام

Key Points تم الإعلان عن استضافة أستراليا لبطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023.

لأول مرة، ستشمل البطولة مسابقة نسائية.

ParaMatildas هو منتخب أستراليا الوطني للسيدات للاعبي كرة القدم المصابين بالشلل الدماغي أو إصابة الدماغ المكتسبة أو أعراض السكتة الدماغية.

اختار الاتحاد الدولي لكرة قدم الشلل الدماغي أستراليا لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم للرجال والسيدات هذا العام.





بعد أشهر فقط من استضافة كأس العالم للسيدات FIFA عبر أستراليا ونيوزيلندا، ستستضيف أستراليا بطولة دولية أخرى لكرة القدم، وهي كأس Para Asian.





وإنها المرة الأولى التي تشارك فيها النساء في هذا الحدث في خطوة من شأنها أن تشجع مشاركة أكبر في الرياضة.



ParaMatildas و Pararoos هما فريقان وطنيان أستراليان للاعبي كرة القدم المصابين بالشلل الدماغي أو إصابة الدماغ المكتسبة أو أعراض السكتة الدماغية.





ستبدأ بطولة كأس Para Asian التي تستمر أسبوعين، في 31 أكتوبر/تشرين الأول في جامعة لاتروب في ملبورن، وبينما لم يتم تأكيد العدد الدقيق للدول المشاركة، فإن فريق السيدات سيحتل المرتبة الأولى في التصنيف.



Nicole Christodoulou is a ParaMatilda. Her team will go into the Para Asian Cup ranked number one. Source: Supplied رحب الوزير الاتحادي للمخطط الوطني للتأمين ضد الإعاقة بيل شورتن بالإعلان وقال:





"إنه أيضًا وقت مثير بالنسبة لأولئك من بين 4.4 مليون أسترالي ممن ذكروا بأنفسهم أنهم يعانون من إعاقة ويرغبون في ممارسة الرياضة."





أما نيكول كريستودولو، مهاجمة في فريق ParaMatildas والبالغة من العمر 30 عامًا، فقد أصيبت بجلطتين قبل حوالي تسع سنوات أدت إلى شلل في الجانب الأيسر من جسدها.



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ولم تتخيل أبدًا أنها ستكون قادرة على تمثيل بلدها وهي تلعب كرة القدم، وهي الآن تتدرب من أجل بطولة تاريخية تتوقع فيها أن يحتل فريقها المرتبة الأولى:





"كان حلمي في ذلك الوقت، قبل تسعة أعوام، أن ألعب لعبة أخرى فقط، والآن أن أكون في أعلى مستوى يمكن أن ألعبه هو أمر غير متوقع".





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