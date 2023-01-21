ضريبة بنسبة 16 سنتاً تقريباً على سعر كل علبة من المشروبات الغازية: والسبب؟

النقاط الرئيسية:
- تطالب الجمعية الطبية الأسترالية من أستراليا تفرض ضريبة على المشروبات المحلاة بالسكر
- الأستراليين يشربون ما يكفي من المشروبات السكرية لملء 960 حوض سباحة أولمبياً كل عام
- الحكومة الفيدرالية يمكن أن تفرض ضريبة قدرها 40 سنتاً على كل 100 جرام من السكر يضيفها المصنعون إلى المشروبات
جددت مجموعة من الأطباء دعواتها لفرض الضرائب، وأصدرت تقريراً جديداً يُظهر أن 40 سلطة قضائية عالمية أخرى فرضت ضريبة على المشروبات التي تحتوي على السكر منذ تموز/يونيو 2021، مما رفع المجموع إلى 85 دولة.
وقالت نائبة رئيس الحكومة الأسترالي دانييل مكمولين، اليوم الجمعة، إن الأستراليين يشربون ما يكفي من المشروبات السكرية لملء 960 حوض سباحة أولمبياً كل عام، وإنه يتعين على الحكومة "مساعدة" الناس على التخلص من إدمانهم على السكر واختيار الماء بدلاً من ذلك.
وقالت الدكتوةر مكمولين إن الحكومة الفيدرالية يمكن أن تفرض ضريبة قدرها 40 سنتاً على كل 100 جرام من السكر يضيفها المصنعون إلى المشروبات.
"سيعني ذلك زيادة بنسبة 16 سنتاً فقط في سعر علبة المشروبات الغازية العادية، لكن تبعات ذلك، ستكون نتائج صحية رائعة".
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