المصارف الكبرى تسارع لتحميل الأستراليين الزيادة الأخيرة على الفائدة

النقاط الرئيسية تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة منح بعض الراحة لأصحاب القروض العقارية

لمصارف الأسترالية سارعت في تحميل عملائها الزيادة في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

أشار البنك الاحتياطي إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة

المصارف الأسترالية لم تضيّع الوقت بل سارعت في تحميل عملائها الزيادة في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وكان بنك Westpac أول من أعلن عن رفع أسعار الفائدة على عملائه من حاملي القروض العقارية اعتباراً من 18 تشرين الأول/أكتوبر.





كما أكد بنك الكومنولث الأسترالي وبنك أستراليا الوطني وANZ أمس أنهم رفعوا أسعارهم بنفس المقدار على أن تسري الزيادة في 14 تشرين الأول/أكتوبر.



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الارتفاع بمقدار 0.25 نقطة مئوية هو سادس زيادة في معدل الفائدة على التوالي مما يرفع معدل النقد إلى 2.6% لأول مرة من حوالي 10 سنوات.





كما أشار البنك الاحتياطي إلى نيته فرض مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة، وسط توقعات باستمرار الارتفاع في معدلات التضخم.





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