مجموعة مسلحة تختطف عالم آثار أسترالي في بابوا نيو غيني

قامت مجموعة مسلحة باختطاف عالم آثار أسترالي بالاضافة إلى عدد من الاشخاص في بابوا نيو غيني.





وأكدت شرطة بابوا نيو غينيا(PNG) أنها تعمل على تأمين الإفراج الآمن عن الرهائن الذين تم احتجازهم في منطقة نائية من البلاد ، بمن فيهم أستاذ أسترالي.





وتم تاكيد ان المسلحين الذين اختطفوا عالم الآثار الأسترالي وأربعة اشخاص آخيرن طالبوا حكومة بابوا نيو غيني والحكومة الأسترالية بدفع مبلغ 1.4 مليون دولار في غضون 24 ساعة.





وأكد رئيس وزراء بابوا نيو غيني، جيمس مارابي ، أن جميع الرهائن على قيد الحياة ، لكنه قال إن حكومته تتعامل مع القضية بحذر لأن حياتهم معرضة للخطر.





من جانبه، قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إنه يسعى للحصول على إحاطة بشأن التقارير التي تفيد بأن أستاذًا في علم الآثار الأسترالي قد تم احتجازه كرهينة في مرتفعات بابوا نيو غيني ، إلى جانب عدد من الباحثين المحليين.





أما نائب مفوض الشرطة في الجزيرة ، الدكتور فيليب ميتنا ، فقد أكد من جانبه إن المسلحين أخذوا المجموعة كرهائن بالقرب من الحدود بين المرتفعات الجنوبية ومقاطعة هيلا.





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