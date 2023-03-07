خبراء يحذرون من قرب اندلاع حرب مع الصين: هل أستراليا مستعدة؟

النقاط الرئيسية تقرير جديد يشير إلى أن بكين تحاول تسويق صورة سلبية لتحالف أوكس الثلاثي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة

يأتي ذلك فيما تم تحذير الأستراليين من أنهم يواجهون خطر اندلاع حرب مع الصين في غضون ثلاث سنوات

أستراليا غير مستعدة لأي صراع مع القوة الآسيوية العظمى الصاعدة

يشير تقرير جديد صادر عن معهد السياسة الإستراتيجية الأسترالي إلى أن بكين تحاول تسويق صورة سلبية لتحالف أوكس الثلاثي بين أستراليا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.





وقال التقرير إنه بينما حاولت الصين حشد الدعم لترتيباتها الأمنية في المنطقة، إلا أنها فشلت في كلتا المناسبتين.





وجاء في التقرير أن "الحزب الشيوعي الصيني يجري عمليات إعلامية منسقة في دول جزر المحيط الهادئ".





"هذه العمليات مصممة للتأثير على النخب السياسية والخطاب العام والمشاعر السياسية فيما يتعلق بالشراكات القائمة مع الديمقراطيات الغربية."



ويقول التقرير إن بكين تستغل الظروف الحالية، مثل توقيع اتفاقية AUKUS واجتماعات منتدى جزر المحيط الهادئ.





يأتي ذلك فيما تم تحذير الأستراليين من أنهم يواجهون خطر اندلاع حرب مع الصين في غضون ثلاث سنوات، فيما البلاد غير مستعدة لأي صراع مع القوة الآسيوية العظمى الصاعدة.





فقد حذرت لجنة من خبراء الأمن القومي جمعتها صحيفة The Sydney Morning Herald و The Age من أن الحرب قد تقع في أوائل عام 2026، بالتزامن مع غزو الصين لتايوان الذي قد يشعل فتيل المواجهة العسكرية.





ويعتقد الخبراء أنه يجب مراجعة المشورة السابقة التي تعمل بموجبها الحكومة الفيدرالية وتفيد بأن أستراليا أمامها أقل من 10 سنوات للدخول في صراع مسلح.



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وحذرت اللجنة من أن استهلاك مخزونات الذخيرة والمعدات العسكرية في العالم بسرعة في الحرب بأوكرانيا، قد يتزامن مع استيلاء الصين على تايوان ويمكن أن يقود إلى تدفق 200 ألف جندي أمريكي إلى أستراليا.





وذكر الخبراء أن المواجهة قد تشهد هجمات صاروخية من الصين على منشآت عسكرية أسترالية وهجمات إلكترونية على البنية التحتية الحيوية.





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