"بي بي سي" تعلن عن إلغاء 382 وظيفة في خدمتها العالمية ومنها العربية

سيخسر نحو 400 عامل في الخدمة العالمية في شبكة "بي بيسي" وظائفهم كجزء من برنامج لخفض التكاليف والانتقال إلى المنصات الرقمية، حسبما أعلنت المؤسسة البريطانية الخميس.

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A man walks outside the BBC headquarters in Portland Place, London on July 2, 2020. - The BBC announced on Thursday its intention to cut 450 jobs in England as part of a digital savings and development plan, bringing to 600 the jobs cut in the regional branches of the British public audiovisual group. (Photo by Ben STANSALL / AFP) Source: AFP / BEN STANSALL/AFP

النقاط الرئيسية:
  • أعلنت بي بي سي عن خطة للانتقال الى المنصات الرقمية وعن إلغاء 382 وظيفة
  • اعلنت الشبكة دمج قناة "بي بي سي" الإخبارية العالمية بالقناة البريطانية المحلية للشبكة وإطلاق القناة الجديدة في نيسان/أبريل 2023
  • الجمهور يتوجه بشكل أكبر الى الأنترنت للوصول الى الأخبار بحسب الشركة والانتقال الى الخدمة الرقمية منطقي وخاصة من الناحية المالية
قالت "بي بي سي" إن خدمتها العالمية بحاجة إلى توفير 28,5 مليون جنيه استرليني (31 مليون دولار) كجزء من تخفيضات أوسع بقيمة 500 مليون جنيه استرليني.

وكشفت الشبكة نهاية تموز/يوليو عن خطط لدمج قناة "بي بي سي" الإخبارية العالمية بالقناة البريطانية المحلية للشبكة، وإطلاق القناة الجديدة في نيسان/أبريل 2023.

وتبث خدمة "بي بي سي" العالمية حاليًا بأربعين لغة ويشاهدها أسبوعيًا نحو 364 مليون شخص.

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لكن عادات الجمهور آخذة بالتغيّر، بحسب الشركة، وبات مزيد من الناس يصلون إلى الأخبار عبر الانترنت، ما يعني أن الانتقال إلى "الرقمنة أولًا" منطقي من الناحية المالية خصوصًا في ظلّ ارتفاع تكاليف التشغيل.

وقالت الشركة في بيان على الانترنت "طروحات اليوم تنطوي على إغلاق إجمالي صافي 382 وظيفة".

وإحدى عشرة خدمة لغوية - الأذربيجانية والبرازيلية والماراثية والموندو والبنجابية والروسية والصربية والسنهالية والتايلاندية والتركية والفيتنامية - هي بالأساس رقمية فقط.
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وستنضمّ خدمات بسبع لغات إلى الخدمات الرقمية حصرًا ضمن خطط إعادة الهيكلة، هي الخدمات بالصينية والغوجاراتية والإيغبو والاندونيسية والبيدجين والأوردو واليوروبا.

وستتوقف الخدمات الإذاعية بالعربية والفارسية والقرغيزية والهندية والبنغالية والصينية والإندونيسية والتاميلية والأردية، إذا تمت الموافقة على المقترحات من قبل الموظفين والنقابات.
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Broadcasting House, the headquarters of BBC Northern Ireland in Belfast city center. On Wednesday, May 19, 2021, in Belfast, Northern Ireland (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto / NurPhoto via AFP) Source: NurPhoto / ARTUR WIDAK/NurPhoto via AFP

ولن تتوقف أي خدمة لغوية، بحسب الشركة البريطانية، غير أن بعض مراكز الانتاج ستنتقل إلى خارج لندن.

وستنتقل الخدمة التايلاندية إلى بانكوك والخدمة الكورية إلى سيول والخدمة البنغالية إلى دكا.

وسيتمّ بثّ برنامج Focus on Africa (تركيز على إفريقيا) من نيروبي، بحسب "بي بي سي".

وقالت مديرة الخدمة العالمية في "بي بي سي" ليليان لاندور إن هناك "حجة مقنعة" لتوسيع الخدمات الرقمية، اذ زاد عدد المشاهدين أكثر من الضعف منذ عام 2018.

وأضافت "إن الطريقة التي يصل بها الجمهور إلى الأخبار والمحتوى آخذة في التغير، كما أن التحدي المتمثل في الوصول إلى الناس وإشراكهم في جميع أنحاء العالم بجودة وصحافة موثوقة آخذ في الازدياد".
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ويتمّ تمويل خدمة "بي بي سي" العالمية من رسوم الترخيص في المملكة المتحدة - حاليًا 159 جنيهًا استرلينيًا للتلفزيون الملون وتدفعها الأسرة لدى شراء جهاز تلفزيون.

وأعلنت الحكومة عن تجميد رسوم الترخيص في وقت سابق من العام في ما اعتُبر هجومًا على مؤسسة بريطانية عريقة.

لكن وزراء اعتبروا أن نموذج التمويل يحتاج إلى المراجعة بسبب التغييرات التكنولوجية.

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نشر في: 30/09/2022 11:51am, آخر تحديث: 30/09/2022 11:55am
تقديم: AFP - SBS
المصدر: SBS