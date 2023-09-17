غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الرَّاعي: زيارة خاصة ومباركة إلى أستراليا

ترأس غبطة البطريرك الراعي القداس الاحتفالي في هذه المناسبة المميزة. وفي بداية الحفل، ألقى راعي أبرشية أستراليا للموارنة، سيادة المطران أنطوان شربل طربيه، كلمة ترحيبية تعبّر عن فرحة الجالية الموارنية في استراليا بزيارة غبطته. وقال: "نحن سعداء للغاية بلقاء غبطتكم، ومنذ لحظة وصولكم، امتلأت قلوبنا بمشاعر الحب والاحترام. نرحّب بكم هنا في هذه الكنيسة المباركة، كنيسة القديس شربل، التي تأسست منذ سنوات قليلة لتخدم الموارنة في ولاية فيكتوريا. نشكر الرهبانية الأنطونية والآباء الأنطونيين على جهودهم الكبيرة في بناء هذه الكنيسة ووضع رؤية مستقبلية لمشروع دير ومركز رعوي."





وأثنى غبطة البطريرك الراعي على جهود الرهبان والراهبات الأنطونيين في نشر كلمة الرب وخدمة الإنسان، وذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار احتفال الأبرشية باليوبيل الخمسين لتأسيسها من قبل القديس شربل، الذي كان رمزًا للكنيسة المارونية وسفيرًا لبنان والموارنة في العالم.





ثم تحدث غبطة البطريرك عن موضوع السينودس الكنسي الذي سيُعقد، حيث تتمثل قيمه الرئيسية في الشراكة والمشاركة والرسالة. وأكد أهمية التعاون والتضامن في خدمة الله والإنسان، وضرورة نشر رسالة الإنجيل وقيمه في العالم.





انتهى الحفل بزراعة شجرة سنديان من لبنان في باحة الكنيسة، رمزًا للروابط القوية بين الموارنة في أستراليا وأصولهم في لبنان.





وفي إطار هذه الزيارة، ترأس غبطة البطريرك الراعي أيضًا قداسًا يوم الأحد في كنيسة سيدة لبنان في ثومبري، وسُجِّل حضورٌ جماهيريٌ غفيرٌ في هذا الحدث الروحي البارز.



