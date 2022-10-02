موقع" بوكينغ دوت كوم" ينشر رسالة تحذيرية لزبائنه الباحثين عن سكن أثناء زيارة الضفة الغربية

النقاط الرئيسية: الرسالة لا تظهر للمستخدم لدى بحثه في القدس الشرقية أو هضبة الجولان، وهما منطقتان تخضعان لإسرائيل أيضًا منذ عام 1967.

أشار الموقع ومقره هولندا، إلى أن رسالة مماثلة تظهر لدى البحث عن أماكن إقامة في شمال قبرص وأبخازيا وناغورني قره باغ وأوسيتيا الجنوبية.

ينوي الموقع نشر إخطارات مماثلة "لأكثر من 30 منطقة في الأشهر المقبلة".

وتظهر للمتصفح عبارة "يرجى مراجعة نصائح السفر الخاصة بحكومتك لاتخاذ قرار حكيم بشأن الإقامة في هذا القطاع الذي يمكن اعتباره متضرراً من النزاع" لدى البحث عن أماكن إقامة في البلدات الفلسطينية أو المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.







وأشار موقع "بوكينغ دوت كوم"، ومقره هولندا، إلى أن رسالة مماثلة تظهر الآن لدى البحث عن أماكن إقامة في شمال قبرص وأبخازيا وناغورني قره باغ وأوسيتيا الجنوبية.



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وتهدف الرسالة المنشورة على الموقع منذ الجمعة إلى مساعدة العملاء "في اتخاذ قرارات حكيمة بشأن الوجهات التي يخططون للذهاب إليها، والتي قد تتأثر بالنزاعات وقد تشكل أخطار على المسافرين"، على ما اوضحت الشركة في بيان.





وأضافت أنها تنوي نشر إخطارات مماثلة "لأكثر من 30 منطقة في الأشهر المقبلة".





إلا ان هذه الرسالة الجديدة لا تظهر للمستخدم لدى بحثه في القدس الشرقية أو هضبة الجولان، وهما منطقتان تحتلهما إسرائيل أيضًا منذ عام 1967.



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد في بيان إن "إسرائيل حققت انتصارا مهما في المعركة ضد نزع الشرعية"، موجها الشكر لـ"بوكينغ دوت كوم" ولوزارتي الخارجية والسياحة في إسرائيل على "الحوار الهادئ والفعال" مع هذا الموقع.





ويأتي نشر الرسالة في وقت تشهد الضفة الغربية أعمال عنف شبه يومية، وتتخلل العمليات الإسرائيلية اشتباكات دامية مع فلسطينيين أو سكان أو مقاتلين من مجموعات مسلحة.





وأشادت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان "بالخطوة المرحب بها لإبلاغ العملاء بأنهم يستأجرون منازل في أراض محتلة".





ورأى مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر أنه يتعين على "بوكينغ دوت كوم" إزالة جميع أماكن الإقامة في المستوطنات الإسرائيلية "غير القانونية" من موقعها، لأنها تُعد "مساهمات في انتهاكات حقوقية خطيرة".





يقيم حوالي 475 ألف إسرائيلي في الضفة الغربية في مستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي، بينما يعيش 2,9 مليون فلسطيني في هذه المنطقة.





في عام 2019، أعلنت المنصة المتخصصة في تأجير الغرف والشقق والبيوت "اير بي ان بي" وقف نشاطها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفّة الغربية مع استمرارها في إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها عدلت عن قرارها.







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