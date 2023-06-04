رئيس الوزراء الأسترالي يتعهد بمساعدة فيتنام لمكافحة تغير المناخ

جلس رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي مع نظيره الفيتنامي رئيس الوزراء فام مينه تشينه، بالإضافة إلى الأمين العام للحزب الشيوعي، ورئيس الجمعية الوطنية.





بعد الاجتماع الثنائي في اليوم الأخير من جولته في المنطقة، أعلن السيد ألبانيزي عن حزمة بقيمة 105 مليون دولار للسماح لأستراليا بالعمل مع فيتنام في مكافحة تغير المناخ.





سيدعم التمويل تخطيط البنية التحتية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الخاص في البنية التحتية للطاقة النظيفة، وتقديم المساعدة لفيتنام لتطوير قطاع المعادن الحيوي.





وكانت علاقة فيتنام مع الصين أيضا على رأس جدول أعمال الزعماء.





في الأسبوع الماضي، اتهمت فيتنام سفينة مسح صينية ومرافقيها بانتهاك سيادتها وسط نزاع إقليمي يتعلق ببحر الصين الجنوبي.



وقال ألبانيزي إن أستراليا وفيتنام تشتركان في نفس وجهات النظر بشأن بحر الصين الجنوبي، وأن القوانين البحرية في المنطقة بحاجة إلى الحفاظ عليها.





وقال: "ناقشنا أنا ورئيس الوزراء رؤيتنا المشتركة حول منطقة المحيطين الهندي والهادئ منفتحة ومستقرة وآمنة ومزدهرة ومرنة تحترم السيادة الوطنية".





على الرغم من أن هذه كانت زيارته الأولى لفيتنام كرئيس للوزراء، أشار ألبانيزي إلى أنه سافر إلى هناك ثلاث مرات من قبل.





لقد تأكد من احتوائه في بانه مي والبيرة في هانوي قبل المشاركة في حفل وضع إكليل من الزهور في ضريح هو تشي مينه، مكان استراحة الزعيم الثوري الشيوعي في البلاد.





وكان حرس الشرف وأطفال المدارس في استقبال السيد ألبانيزي في القصر الرئاسي يوم الأحد ولوحوا بالأعلام.





وسيحضر لاحقًا مأدبة عشاء رسمية يقيمها رئيس الوزراء تشينه قبل عودته إلى أستراليا.





يوم السبت، التقى وزير الدفاع ريتشارد مارليس بنظيره الصيني لي شانجفو في سنغافورة بعد أن ألقى السيد ألبانيزي خطابًا رئيسيًا عن السياسة الخارجية دعا فيه إلى مخاطر أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في تايوان أو بحر الصين الجنوبي بالقوة.





واعترف مارليس بأن أستراليا "تسير على خط مستقيم" في مخاطبة الصين الأكثر عدوانية بينما تحاول أيضًا تحسين العلاقات التجارية والدبلوماسية مع بكين.





وقال لشبكة سكاي نيوز: "لقد تمكنا من أن نوضح للصين مخاوفنا - ومن الواضح أن هناك عدد منها".





وأضاف: "نشهد حشدا عسكريا كبيرا جدا لا يرافقه تطمينات استراتيجية وقد عبرنا عن قلقنا حيال ذلك."





وقال السيد مارليس إن أستراليا كانت تحاول أن تكون مثالاً يحتذى به في إجراء حوار دفاعي مع الصين لضمان عدم وجود "سوء تفاهم" حيث عملت بكين وواشنطن أيضًا على تحسين علاقتهما.



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