سفير بكين لدى كانبرا: الاجراءات الاسترالية بخصوص فحص كوفيد للوافدين من الصين "تمييزية"

إنتقد السفير الصيني لدى كانبرا "شياو تشيان" رد أستراليا على تفشي COVID-19 المتزايد في بلاده، ووصفه بأنه "تمييزي".





يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه تشيان تحذيرًا حادًا لاستراليا وذلك في مؤتمر صحفي عقده في كانبرا امس.





وقال تشيان إن استجابة أستراليا لوضع COVID-19 في الصين يجب أن تكون مناسبة.





وبالتزامن مع تصريحات السفير الصيني لدى أستراليا، اعلنت بكين عن تعليق تأشيرات الكوريين الجنوبيين واليابانيين كرد على إجراءات مكافحة كوفيد 19.



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أعلنت سفارة بكين في سيول الثلاثاء أنّ الصين علّقت إصدار تأشيرات الدخول القصيرة للكوريين الجنوبيين واليابانيين، رداً على القيود الصحية التي فرضتها سيول على المسافرين الصينيين واعتبرتها بكين "تمييزية".





وقالت السفارة إن "السفارات والقنصليات في كوريا ستعلق إصدار تأشيرات الدخول قصيرة المدة للمواطنين الكوريين"، موضحةً أنّ هذه الإجراءات "ستُعدّل بناء على رفع سيول لقيود الدخول التمييزية حيال الصين".





واعتبارا من الثلاثاء، علّقت الصين "إصدار التأشيرات" لليابانيين، كما أعلنت السفارة الصينية في طوكيو أيضا، ردا على ما يبدو على القيود الصحية التي تفرضها اليابان على المسافرين الصينيين.





وفي مواجهة عودة انتشار الإصابات بكوفيد في الصين، أدخلت اليابان، على غرار دول أخرى، شرط إبراز المسافرين القادمين من الصين اختبارا سلبيا، قبل رحلتهم وعند وصولهم إلى الأراضي اليابانية.























