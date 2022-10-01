أعيدوا ضبط الساعة: هذه هي الولايات التي يشملها التوقيت الصيفي فجر غد الأحد

النقاط الرئيسية بدء العمل بالتوقيت الصيفي في عدد من الولايات الأسترالية

مع دخول فصل الصيف في أستراليا يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في أستراليا ما عدا في غرب أستراليا ومقاطعة أراضي الشمال وكوينزلاند

ولاية تاسمانيا كانت أول منطقة في أستراليا تعتمد نظام التوقيت الصيفي قبل أن تتبعها أغلب المقاطعات والولايات في بداية السبعينات

مع دخول فصل الصيف في أستراليا يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في أستراليا ما عدا في غرب أستراليا ومقاطعة أراضي الشمال وكوينزلاند. كما لا تطبق Christmas Island و Cocos (Keeling) Islands التوقيت الصيفي أيضا.





وبداية من الساعة الثانية من صباح يوم الأحد فإن الساعات في باقي أنحاء أستراليا سيتم تقديمها ساعة واحدة، ما يعني النوم مبكرا ساعة والاستيقاظ مبكرا ساعة أيضا.





ولا تحتاج الساعات الرقمية إلى ضبط يدوي، لكن هواة الساعات اليدوية سيكون عليهم تعديلها بداية من صباح الغد.





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وتدخل كل من نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وجنوب أستراليا وتاسمانيا ومقاطعة العاصمة كانبرا وجزر نورفولك التوقيت الصيفي.



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وتعتبر أستراليا واحدة من 70 دولة في العالم تقوم بتغيير الساعات في فصل الصيف من بينها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ونيوزيلندا.





ودائما ما يبدأ التوقيت الصيفي في أستراليا في الثانية من صباح أول يوم أحد في شهر أكتوبر تشرين الأول وينتهي في الثانية من صباح أول يوم أحد في أبريل نيسان.





وتواجه مسألة تطبيق التوقيت الصيفي في أستراليا أصوات معارضة وكان موضوعا لمعارك سياسية محتدمة في بعض الولايات والمقاطعات، ما أدى إلى هذا التطبيق غير الموحد للتوقيت الصيفي. وتم رفض التوقيت الصيفي في استفتاءات شعبية في كل من كوينزلاند وغرب أستراليا.





كما توجد في الولايتين أحزاب صغيرة اسمها أحزاب "التوقيت الصيفي" تدعو لإعادة تطبيق هذا النظام أسوة بباقي أرجاء استراليا.



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بدأ العمل بالتوقيت الصيفي لأول مرة في مدينة بورت آرثر الكندية عام 1908، حيث قرر مجلس المدينة تقديم الساعة ليتمكن الناس من الاستمتاع بساعة إضافية من الشمس.





ويُعتقد أن ألمانيا هي أول دولة تطبق نظام التوقيت الصيفي في جميع أنحاء البلاد. لكن أستراليا لم تبدأ في تطبيق الأمر حتى عام 1967 عندما قامت ولاية تاسمانيا بتقدين الساعة خلال أحد مواسم الجفاف.





وفي بداية السبعينات بدأت باقي الولايات في تطبيق التوقيت الصيفي مع بداية السبعينات.





وحتى كوينزلاند ومقاطعة أراضي الشمال وغرب أستراليا، والتي لا تطبق التوقيت الصيفي حاليا، قامت جميعا بتجربة الأمر لعدد من الأعوام وتم إلغائه بعد ذلك.





وفي سبتمبر أيلول الماضي قال البروفيسور في جامعة موناش بول زيمت إن تغيير الساعة يؤدي إلى زيادة حالات النوبات القلبية وحوداث الطرق وحوادث أماكن العمل وضعف قدرات الإدراك كما يمكن أن يؤدي لزيادة المخاطر الصحية الخاصة بكوفيد-١٩.





لكن رئيس حكومة فيكتوريا دانيال أندروز قال إن الحكومة لا تعتزم التراجع عن تطبيق التوقيت الصيفي في موعده المقرر.





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