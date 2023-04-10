ثالث حادث خلال شهرين: تمساح يهاجم رجلا في شمال كوينزلاند

النقاط الرئيسية وقع الهجوم أثناء رحلة صيد وأصيب الرجل بجروح في رأسه وكتفه وساقه

حملة سلامة عامة لتنبيه السكان حول مخاطر السباحة بالقرب من المياه التي تنتشر فيها التماسيح

تم نقل المصاب بالطائرة المروحية إلى مستشفى كيرنز في حالة مستقرة

تشتهر أستراليا بتنوع الحياة البرية فيها بصورة كبيرة، ولكن بعض أنواع تلك الحيوانات قد يكون خطرا على البشر بشكل أو بآخر.





وفي الآونة الأخيرة، كثرت حوادث هجوم التماسيح في ولاية كوينزلاند، وذلك بعد قيام العديد من الأشخاص بالذهاب إلى هناك بدافع المغامرة والتصوير.



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وقع الهجوم الأخير قبل الساعة الواحدة ظهرًا يوم السبت عندما انطلق رجل في الأربعينيات من عمره في رحلة صيد وأصيب بجروح في رأسه وكتفه وساقه.





واصل فريق من هيئة الحياة البرية في كوينزلاند يوم الاثنين بحثهم عن التمساح في البحيرة قبالة منطقة آرتشر بوينت، بالقرب من قرية كوكتاون.





وقالت وزارة البيئة في بيان إن "ضباط الحياة البرية لم يروا التمساح في المساء، والبحث الآن جاري بقوارب صيد في منطقة الحادث".





وأوضحت: "بمجرد وصول الحراس إلى الموقع، سيتم استهداف أي تمساح يتم العثور عليه في الموقع لإزالته".





ورغم ندرة هجمات التماسيح في أستراليا، إلا أن مسؤولي كوينزلاند يديرون حملة سلامة عامة لتنبيه السكان حول مخاطر السباحة أو الاسترخاء بالقرب من المياه التي تنتشر فيها التماسيح.



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هذا وقد تم نقل المصاب بالطائرة المروحية إلى مستشفى كيرنز في حالة مستقرة.





وقالت فاليري نوبل، المسعفة التي تولت عملية الإغاثة في كوينزلاند، "لقد عضه ثلاث مرات وسحبه إلى أسفل حيث تمكن، حسب قوله ، من وضع أصابعه في عين التمساح عدة مرات والهرب قبل السباحة باتجاه الشاطئ".





هجوم يوم السبت هو ثالث حادث خلال شهرين بعد تعرض رجل للعض في شاطئ نيويل يوم الثلاثاء الماضي وتعرض رجل يبلغ من العمر 37 عامًا لهجوم في بلومفيلد في فبراير/شباط الماضي.





جدير بالذكر انه تم قتل التمساح البالغ طوله 4.2 متر المتورط في حادثة بلومفيلد على يد ضباط الحياة البرية.



